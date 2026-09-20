Нападнут Петер Мађар, објављен снимак

Аутор:АТВ редакција
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Снимак инцидента подијелио је и сам Петер Мађар на друштвеним мрежама, уз коментар да је штета због доброг вина.
Догодио се још један необичан инцидент у вези са њим, а догађај је снимљен, па је снимак мађарски премијер објавио на својој Фејсбук страници. Према његовим ријечима, на путу из Печуја, на позив локалног становништва, свратили су у Сексард поводом Дана бербе.
Усред прославе, један мушкарац је изненада полио премијера садржајем из своје флаше. Припадници обезбјеђења одмах су реаговали и извели изгредника са мјеста догађаја, иако је и сам покушао да побјегне.
Један пропали Орбанов борац се напио да би скупио храброст - написао је Мађар.
Додао је да је, према његовом мишљењу, том „господину“ веома сметало што су се сви добро забављали и што је разговарао и фотографисао се са стотинама људи.
Borral öntötték le Magyar Pétert 💩🤡 pic.twitter.com/I4VZGYVFzr— Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) September 20, 2026
Ипак, није био довољно храбар да приђе и евентуално ме погледа у очи.
Мађар је додао да је, по његовом мишљењу, била штета због доброг сексардског вина, али да га овог пута бар нису везали за ограду, као што је то предложио један слушалац телевизије ХипТВ.
Петер Мађар је у суботњој објави изнио детаље из емисије „Палавер“, телевизије ХипТВ. Он је као „напредак“ навео то што су у петак у емисији слушаоци жељели „да га само вежу за трибине“, док је у уторак један од учесника разговора рекао да би га „елиминисао снајпером“.
Водитељка Нора Палањи није на вријеме прекинула разговор током емисије уживо 15. септембра, због чега јој је радни однос одмах раскинут.
Балаш Себестењи је у јутарњој емисији „Баласзек" оштро коментарисао понашање водитељке.
Ово је већ толико дубок пад сервилности, када толико желиш да служиш систему да у теби више не проговара ниједна морална вриједност.
Ипак, одлуку о отказу оцијенили су позитивно, јер власници нису поступили по налогу који је дошао споља, већ су сами закључили да је такво понашање прешло границу.
На крају разговора скептично су се осврнули и на сличан стил расправа у парламенту.
Док наши посланици ово раде тамо, њих 200, неће баш имати много тога да се очисти.
И аналитичар Петер Тарјањи изнио је своје мишљење о инциденту. Он сматра да пријетње нису шала и да ширење језика политичког насиља може покренути изузетно опасне процесе у друштву.
Према ријечима стручњака за безбједност, одговорност заштићених особа јесте да се понашају одговорно, док умањивање значаја пријетњи није знак храбрости, већ неодговорности, преноси Курир
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