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Пљачкаш кафића умјесто новца однио торту и сладолед

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20.09.2026 13:11

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торта торте слаткиши десерт
Фото: Pexel/ Sarah Films

Провалник са очигледним недостатком шећера упао је у кафић у Њемачкој, али умјесто да опљачка касу, лопов је однио торту и два паковања сладоледа, саопштила је локална полиција.

Провала се догодила у суботу у 2.30 часова ујутру поред парка у граду Бад Залцуфлен, у покрајини Сјеверна Рајна - Вестфалија.

Истражиоци трагају за починиоцем и не знају шта је његов мотив, пренијела је агенција ДПА.

"Још не знамо да ли је намјерно циљао на слатки плијен или је током пљачке мало огладнио", рекао је портпарол полиције, преноси Срна

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Тагови :

Лопов

Пљачка

сладолед

колач

Њемачка

Полиција

Провала

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