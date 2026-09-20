Пљачкаш кафића умјесто новца однио торту и сладолед

Аутор:АТВ редакција
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Провалник са очигледним недостатком шећера упао је у кафић у Њемачкој, али умјесто да опљачка касу, лопов је однио торту и два паковања сладоледа, саопштила је локална полиција.
Провала се догодила у суботу у 2.30 часова ујутру поред парка у граду Бад Залцуфлен, у покрајини Сјеверна Рајна - Вестфалија.
Истражиоци трагају за починиоцем и не знају шта је његов мотив, пренијела је агенција ДПА.
"Још не знамо да ли је намјерно циљао на слатки плијен или је током пљачке мало огладнио", рекао је портпарол полиције, преноси Срна
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