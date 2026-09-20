Рале жестоко одговорио Бокију 13: „Марини се ово не би допало, срамота је!“

Аутор:АТВ редакција
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На петој годишњици од смрти Марине Туцаковић, која је одржана на гробљу, окупили су се чланови њене породице, пријатељи и бројне колеге. Међу присутнима су били њен супруг Александар Фута Радуловић, Мира Косовка, Данијел Павловић и Бојан Јовановски, познатији као Боки 13.
Боки 13 том приликом није крио разочарање због тога што се на помену нису појавили бројни пјевачи са којима је Марина сарађивала током своје каријере.
Посебно је прозвао Ану Николић, питајући гдје је пјевачица која је била блиска са Марином и коју је текстописац својевремено посебно цијенио.
На његове ријечи реаговао је Горан Ратковић Рале, Анин партнер, који је поручио да му није јасно због чега се долазак на помен претворио у јавно прозивање оних који нису били присутни.
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Рале је казао да није знао да је за обиљежавање годишњице смрти потребно доћи први, позвати новинаре и критиковати оне који нису дошли.
Упитао је гдје је, како је навео, нестало људско достојанство, те додао да би Боки могао отићи на гробље и раније и прозивати и друге који нису били на помену.
„Све за кадар. Марини се овакав гест уопште не би допао. Срамота је чиме се ми бавимо на овакав дан“, поручио је Рале.
Иако се није појавила на самом помену, Ана Николић је касније самостално отишла на гроб Марине Туцаковић.
Пјевачица се потом огласила на друштвеним мрежама и изразила тугу због смрти дугогодишње пријатељице.
Уз објаву је подијелила пјесму „Мишо мој“, коју је снимила 2010. године, а текст за пјесму написала је управо Марина Туцаковић.
Тако су након прозивки Боки 13 и Рале ушли у нову јавну полемику, док се Ана Николић на критике није директно освртала.
(Аваз)
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