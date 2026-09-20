Слоба брутално спустио Кију након њених нових позивки

Радановић на њене ријечи није остао дужан.

Наиме, Кију су новинари питали шта мисли о Слобиној новој пјесми, а она је отворено рекла да јој се не допада.

Иако је кроз одговор детаљно објаснила гдје је и на који начин чула нумеру, њена реакција стигла је и до бившег супруга.

Слоба Радановић није крио да га Кијино мишљење данас уопште не занима.

- Кога више брига шта Кија коментарише?! Она је небитна особа у мом животу. Драго ми је да сте поменули пјесму, могу да вам кажем да је публика увелико пјева углас на наступима, изводим је два пута у току вечери. Иначе, пјесму "Позваћу те" изабрала је моја жена Јелена. Њен укус се очигледно поново подударио са укусом публике, а то је једино битно - поручио је Слоба, пише Телеграф.

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Пјевач је тако јасно ставио до знања чије му је мишљење данас важно, док пјесма "Позваћу те" наставља да привлачи пажњу публике. Спот је, према наводима изворног текста, за мање од мјесец дана прикупио готово 4,5 милиона прегледа на ЈуТјубу.