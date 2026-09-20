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Отворен шести "Сајам дјечије радости" у Добоју

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20.09.2026 13:04

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У Добоју је данас отворен шести "Сајам дјечије радости" у организацији Удружења породица са троје и више дјеце "Понос" из овог града, а предсједник Удружења Марина Протић рекла је да је задовољна што је у овом граду у порасту број вишечланих породица, којих је данас око 840.
Фото: Srna

У Добоју је данас отворен шести "Сајам дјечије радости" у организацији Удружења породица са троје и више дјеце "Понос" из овог града, а предсједник Удружења Марина Протић рекла је да је задовољна што је у овом граду у порасту број вишечланих породица, којих је данас око 840.

Протићева је рекла новинарима да се родитељи све лакше одлучују на рађање трећег и четвртог дјетета, а овом манифестацијом у Парку народних хероја шаљу поруку о значају дјеце и породице, промоцији здравог и сигурног одрастања, те подржавају сва удружења која промовишу права дјетета кроз културне, спортске, забавне и рекреативне садржаје.

"Јако важно је свима нама, као друштву, да радимо на промоцији добрих ствари за дјецу посебно у овом времену када су дјеца окренута највише ка малим екранима", изјавила је Протићева.

Она је истакла да ова манифестација даје прилику родитељима и дјеци да се упознају и са разноврсним програмом и садржајима удружења и клубова из овог града, који нуде креативне и едукативне радионице и омогућавају дјеци да себе пронађу у неким од садржаја.

Мајка троје дјеце Тамара Стојановић каже да је живот вишечлане породице турбулентан, али лијеп, с обзиром на то да су дјеца најљепше друштво.

"Уз добру организацију све се стиже", изјавила је Стојановићева.

Данашњу манифестацију подржало је око 30 градских удружења која су представила своје активности, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сајам дјечије радости

Добој

Дјеца

манифестација

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