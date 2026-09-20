У Градишци освештана обновљена Задужбина митрополита Георгија Николајевића

У Градишци је освештана обновљена Задужбина митрополита Георгија Николајевића и уприличена свечаност поводом 160 година од изградње првог православног храма у овом граду и славе Градишке - Мале Госпојине.

Свету архијерејску литургију поводом Мале Госпојине, крсне славе Града Градишка у Храму Покрова Пресвете Богородице служио је изасланик митрополита бањалучког господина Јефрема викарни епископ марчански господин Сава.

Вјерујући народ Градишке у име вјере и љубави сабрао се око светиње уз најискреније жеље.

Давне 1892. године Градишку је посјетио митрополит Георгије Николајевић. Затекавши тешко стање, одлучио је да помогне српском народу. За изградњу задужбине оставио је 9.000 форинти из личне уштеђевине. Градња је почела 1893, а завршена већ наредне године. Реконструкција Српске вароши у Градишци почела је 2019. године.

Република Српска Додик: Млади окупљени око наших храмова гаранција су да ћемо очувати нашу традицију

- Задужбина митрополита са свим овим објектима чине стожер будуће Српске вароши која је у обнови . Она је и у то вријеме окупљала угледне људе из Градишке који су и у то вријеме чинили важан допринос, у тренутку када су и градили ове светиње. Овдје у Градишци, српски народ је увијек био уз своју цркву, чувао свој идентитет вјеру своју православну и ово све свједочи да овдје живи честит народ, који се Богу моли и не само данас, него сваке недјеље, сваког празника имамо пуну цркву - рекао је протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић.

Обновљена Српска варош требало би да буде својеврсно огледало Градишке, али и Републике Српске, порука је градоначелника Зорана Аџића.

- То су историјски инфраструктурни пројекти, пројекти који причају о културној баштини историји и традицији Градишке и пројекти који мијењају изглед једног града и који усудим се рећи онако како би народ рекао, остају вијек и вијекова - навео је Аџић.

Уз цркву и у корак са црквом је и Секретаријат за вјере Републике Српске.

- И увијек је ту уз цркву када је потребно и увијек смо на заједничком задатку, тако да и ова свечаност, овај празник, јубилеј у Градишци доказује да је та сарадња успјешна, плодотворна и да има будућност - изјавио је начелник Одјељења за односе и сарадњу са Српском православном црквом у Секретаријату за вјере Републике Српске Дарио Дринић.

Градишка је кроз историју била и остала стратешко мјесто сусрета, стабилности и економског повезивања поручио је предсједник Милорад Додик. Истакао је да вјерујући народ Градишке и данас чува српски идентитет који је уско везан са црквом, православљем и крсном славом.

- Веома ми је драго што имам прилику, односно додијељена ми је улога кума. Увијек је важно да будемо окупљени око цркве и увијек ми је драго када видим оволико народа који не пропусти прилику да се окупи око наших храмова, светковина, празника, тако да то је гаранција, поготово што видим много младих, дјеце, да ћемо очувати наш идентитет - навео је Додик.

Света литургија у Храму Покрова Пресвете Богородице биће служена и сутра у 9.00 часова, на славу Града Градишка - Малу Госпојину, након чега ће вјерници у литији прошетати градским улицама.

(РТРС)