У Доњем Брезику у току освештање Храма Христа Спаситеља, присуствује Минић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У насељу Доњи Брезик код Брчког у току је чин освештања храма Христа Спаситеља и Света архијерејска литургија коју служи Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужење епископа ваљевског Исихија свештенства Српске православне цркве /СПЦ/.
Овом великом молитвеном сабрању и свечаном чину, осим бројних вјерника брчанског краја, присуствују и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић, као и други званичници Републике Српске, Брчко дистрикта и Србије.
Након литургије и освештања храма, у 10.30 часова предвиђено је проглашење кумова и додјела признања заслужним појединцима и институцијама који су помогли изградњу ове светиње, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
38
13
31
13
30
13
20
13
14
Тренутно на програму