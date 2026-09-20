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У Доњем Брезику у току освештање Храма Христа Спаситеља, присуствује Минић

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20.09.2026 09:15

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У насељу Доњи Брезик код Брчког у току је чин освештања храма Христа Спаситеља и Света архијерејска литургија коју служи Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужење епископа ваљевског Исихија свештенства Српске православне цркве /СПЦ/.
Фото: ATV

У насељу Доњи Брезик код Брчког у току је чин освештања храма Христа Спаситеља и Света архијерејска литургија коју служи Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужење епископа ваљевског Исихија свештенства Српске православне цркве /СПЦ/.

Овом великом молитвеном сабрању и свечаном чину, осим бројних вјерника брчанског краја, присуствују и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић, као и други званичници Републике Српске, Брчко дистрикта и Србије.

​Након литургије и освештања храма, у 10.30 часова предвиђено је проглашење кумова и додјела признања заслужним појединцима и институцијама који су помогли изградњу ове светиње, преноси Срна.

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Тагови :

Брчко

освештање храма

СПЦ

Саво Минић

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