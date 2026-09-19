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Служен парастос погинулим борцима поводом 35 година од формирања Прве лаке прњаворске бригаде

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19.09.2026 15:13

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У Спомен-храму на Вучијаку данас је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Фото: Srna

У Спомен-храму на Вучијаку данас је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.

Парастосу су присуствовали представници града Прњавора, Борачке организације, породице погинулих бораца, бивши припадници бригаде и грађани.

Кроз Прву лаку пјешадијску бригаду Војске Републике Српске током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је око 4.600 бораца, од којих је 240 погинуло, а 11 се и даље води као нестало.

Припадници ове бригаде учествовали су на бројним ратиштима широм Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

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служен парастос

Прњавор

Војска Републике Српске

Борачка организација

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