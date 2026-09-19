Служен парастос погинулим борцима поводом 35 година од формирања Прве лаке прњаворске бригаде

Аутор:АТВ редакција
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У Спомен-храму на Вучијаку данас је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Парастосу су присуствовали представници града Прњавора, Борачке организације, породице погинулих бораца, бивши припадници бригаде и грађани.
Кроз Прву лаку пјешадијску бригаду Војске Републике Српске током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је око 4.600 бораца, од којих је 240 погинуло, а 11 се и даље води као нестало.
Припадници ове бригаде учествовали су на бројним ратиштима широм Републике Српске, преноси Срна.
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