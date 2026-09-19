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ММФ упозорио Европу: АИ доноси раст, али и нове проблеме

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19.09.2026 15:57

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Вјештачка интелигенција АИ
Фото: АТВ

Вјештачка интелигенција могла би да повећа европску продуктивност за око један одсто током пет година, али носи ризик од повећања неједнакости, оптерећења електроенергетских мрежа и веће зависности од стране технологије.

Уколико владе не продубе економску интеграцију, наводи се у документу Међународног монетарног фонда (ММФ) намијењеног министрима Европске уније, преноси Ројтерс.

У пратећем документу, припремљеном за неформални састанак министара финансија ЕУ у Даблину 18. и 19. септембра, наводи се да ће користи и трошкови вјештачке интелигенције вјероватно бити неравномјерно распоређени међу земљама, регионима и радницима.

Такође се истиче да би довршење јединственог тржишта ЕУ помогло да се примјена АИ и њене предности равномјерније прошире на блок од 27 земаља.

Документ ММФ-а истовремено одражава забринутост коју су изразили бивши предсједник Европске централне банке Марио Драги и Европска комисија, а која се тиче тога да фрагментисана тржишта капитала, рада и енергије у Европи коче инвестиције и иновације.

Око 60 одсто радника изложено утицају АИ

ММФ процјењује да је око 60 посто радника у развијеним европским економијама запослено на пословима који су у великој мјери изложени утицају вјештачке интелигенције.

Како се наводи у документу, док би неки могли да постану продуктивнији захваљујући алатима АИ, други би могли да се суоче са губитком посла усљед аутоматизације рутинских задатака, посебно на пословима гдје је вјероватније да ће вјештачка интелигенција замијенити радну снагу него је допунити.

АИ повећава потрошњу електричне енергије

У документу ММФ-а се наводи и да европски центри података већ троше око три одсто електричне енергије на континенту и да ће потражња нагло расти како се употреба вјештачке интелигенције буде ширила.

Велики технолошки центри као што су Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париз и Даблин спадају у најугроженија подручја, при чему кластери центара података већ врше притисак на локалне електроенергетске мреже.

Како би се то ријешило, ЕУ би требало да улаже у прекограничну мрежну инфраструктуру и продуби интеграцију европског тржишта енергије, указује ММФ, преноси Тањуг.

Европа зависна од технологије из САД и Кине

Документ такође упозорава да Европи пријети ризик од стварања још једне стратешке зависности, будући да САД и Кина доминирају у развоју модела вјештачке интелигенције.

У документу се такође наводи да ће Европи бити потребна значајна улагања у сопствену индустрију АИ како би се избјегло ослањање на страну технологију. Такође се истиче да ће користи од вјештачке интелигенције вјероватно бити неравномјерно распоређене како између земаља ЕУ, тако и унутар њих.

Очекује се да ће при том развијеније економије имати несразмјерно велике користи јер су боље припремљене за ову технологију и више изложене њеном утицају, пренио је Ројтерс.

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Тагови :

ММФ

Европа

АИ центар

Вјештачка интелигенција

технологија

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