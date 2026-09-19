Стиже Михољско љето, али и први мразеви

Аутор:АТВ редакција
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Календарска јесен 2026. године званично почиње у сриједу, 23. септембра. Средином мјесеца температура је нагло пала, па је вријеме наговијестило долазак хладнијих дана.
Након тога, услиједили су топлији дани па се наметнуло питање да ли ће се љето ипак продужити.
Пред нама је просјечно топао, али падавинама нешто богатији октобар који доноси умјерене јесење услове уз пријатну, топлију завршницу мјесеца. Док нас у трећој декади очекују температуре и до два степена изнад просјека, укупне падавине премашиће вишегодишње просјеке широм земље.
У Србији се очекује топла јесен са количином падавина у границама просјека. Током јесење сезоне прогнозира се број љетњих дана у нижим предјелима, са максималном дневном температуром од 25 степени и више, у интервалу од 15 до 25, а на планинама до 4 дана.
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Метеоролог и помоћник директора Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) Горан Михајловић каже да ће у октобру бити топло, са количином падавина изнад просјечних вриједности.
"У октобру се очекује просјечно топло вријеме са средњом максималном температуром у нижим предјелима од 18 до 22 степена, а средњом минималном температуром од седам до 11 степени. Такође, у октобру има изгледа да буде до три љетња дана, односно до три дана са максималном температуром изнад 25 степени. Треба очекивати и прве јутарње мразеве, у планинским предјелима се прогнозира од 4 до 10 дана са јутарњом температуром нижом од нула степени, а у нижим предјелима три дана са јутарњим мразем.
Када је ријеч о падавинама, укупна количина падавина у октобру би била изнад вишегодишњих просјека и то у нижим предјелима од 40 до 80 mm, а у планинским предјелима до 90 mm, с тим да би број дана са падавинама био од девет до 12 дана, у нижим предјелима, а у брдско-планинским предјелима до 14 дана са падавинама, наводи.
Михољско љето, односно период сувог и топлог времена у првој половини октобра, у вријеме Михољ дана (12. октобар-Св.Киријак Отшелник-Михољ дан) према климатолошким анализама података из посљедњих педесетак година представља карактеристику нашег подручја и појаву која се биљежи скоро сваке године.
"С обзиром на народну традицију да је овај период топлог и сувог времена постојао и раније, па је на тај начин и забиљежен у колективном предању и народној традицији. Но, треба истаћи да постоје ријетке године када тај период буде краћи и не тако изражен. За сада не можемо поуздано рећи да ће бити изражен и ове године, с обзиром да према актуелним прогностичким продуктима има изгледа да почетком октобра, као и у посљедњој декади октобра средња температуре буде и до два степена изнад просјека", наводи Михајловић у својој временској прогнози.
У наредних петнаестак дана, према ријечима метеоролога Михајловића, се не очекује значајнији пад температуре, а када је ријеч о хладном таласу, њега треба посматрати прије свега у односу на вишегодишње просјечне вриједности.
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"Наиме, да би одређени период времена идентификовали и именовали као хладан талас потебно је да температуре ваздуха буде значајније нижа од средњих вриједности за тај период у периоду од неколико дана (пет дана). С обзиром да до краја септембра, као и у октобру, очекујемо средње температуре изнад просјечних вриједности нема поузданих информација о најави хладног таласа, а што свакако не искључује да би у појединим данима имали ниже вриједности температуре, а као што је напоменуто, у октобру се очекују и први јутарњи мразеви" наводи Михајловић.
Михајловић истиче да постепено излазимо из најтоплијег дијела године. Када је ријеч о првом снијегу у нижим предјелима, за сада не постоје поуздани и верификовани прогностички продукти на основу којих би било могуће дати релевантну прогнозу првог снокега у нижим предјелима.
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"У овом прелазном периоду, уз продоре хладнијег ваздуха (хладан атмосферски фронт) треба очекивати свјежија јутра и нижу максималну температуре ваздуха, а што се тиче падавина то би била киша или пљускови. Но, за конкретне датуме потребно је свакодневно пратити информације Републичког хидрометеоролошког завода, као једине релевантне институције у области прогнозе времена и издавања упозорења на опасне метеоролошке појаве. Подсјећања ради најранију појаву снијега у Београду, према историјским подацима метеоролошких осматрања, забиљежили смо 7. октобра далеке 1897. године, али средњи датум појаве првог снијега (средња вриједност свих датума првог снијега) у Београду је 23. новембар", закључује Михајловић.
Како наводе из РХМЗ-а, недељна температура ваздуха биће изнад просјечних вриједности са одступањем до +2°C. Средња недјељна максимална температура ваздуха у интервалу од 22°C до 29°C. Вјероватноћа око 60% да ће вриједности бити у категорији топло. Недјељна количина падавина у границама просјечних вриједности, од 3 mm до 11 mm.
Недјељна температура ваздуха изнад просјечних вриједности са одступањем до +2°C. Средња недјељна максимална температура ваздуха у интервалу од 20°C до 26°C. Вјероватноћа око 50% да ће вриједности бити у категорији топло. Недјељна количина падавина око просјечних вриједности, у интервалу од 6 mm до 15 mm, на планинама до 24 mm.
Недјељна температура ваздуха изнад просјечних вриједности са одступањем до +2°C. Средња недјељна максимална температура ваздуха у интервалу од 19°C до 24°C. Вјероватноћа до 60% да ће вриједности бити у категорији топло. Недјељна количина падавина у границама просјечних вриједности, у интервалу од 5 mm до 20 mm.
(Мондо)
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