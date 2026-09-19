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У Будимпешти брутално нападнут пролазник, све снимљено

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19.09.2026 17:22

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Младић у центру Будимпеште брутално напао пролазника. Напад је снимљен, а на снимку се не види никакав повод.
Фото: Facebook/Biber Arnold/printscreen

Младић је синоћ у центру Будимпеште брутално напао пролазника. Напад је снимљен, а на снимку се не види никакав повод.

Пролазник је прелазио пјешачки прелаз када је младић потрчао према њему, ухватио га за врат и срушио на цесту. Потом га је, док је мушкарац покушавао да устане, три пута ударио ногом у главу.

Напад је прекинуо бициклиста који је према нападачу усмјерио предмет налик пиштољу. Није објављено ко је тај мушкарац, нити да ли је предмет који држи право ватрено оружје, преноси Индекс

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Тагови :

Напад

Будимпешта

видео снимак

физички напад

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