У Будимпешти брутално нападнут пролазник, све снимљено

Аутор:АТВ редакција
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Младић је синоћ у центру Будимпеште брутално напао пролазника. Напад је снимљен, а на снимку се не види никакав повод.
Пролазник је прелазио пјешачки прелаз када је младић потрчао према њему, ухватио га за врат и срушио на цесту. Потом га је, док је мушкарац покушавао да устане, три пута ударио ногом у главу.
Напад је прекинуо бициклиста који је према нападачу усмјерио предмет налик пиштољу. Није објављено ко је тај мушкарац, нити да ли је предмет који држи право ватрено оружје, преноси Индекс
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