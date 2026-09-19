Техеран пренио Америци услове за наставак преговора

Аутор:АТВ редакција
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Иран је пренио своје услове посредницима за поновно укључивање у преговоре о окончању рата са САД, изјавио је шеф иранске службе безбједности Мохсен Резаи.
"Услови укључују окончање рата на свим фронтовима, одмрзавање иранских средстава и окончање поморске блокаде", рекао је Резаи "Ал џазири".
Он је додао да се консултације настављају са катарским и пакистанским посредницима и да Техеран чека одговор америчког предсједника Доналда Трампа, преноси Срна.
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