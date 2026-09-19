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Техеран пренио Америци услове за наставак преговора

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19.09.2026 18:04

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Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иран је пренио своје услове посредницима за поновно укључивање у преговоре о окончању рата са САД, изјавио је шеф иранске службе безбједности Мохсен Резаи.

"Услови укључују окончање рата на свим фронтовима, одмрзавање иранских средстава и окончање поморске блокаде", рекао је Резаи "Ал џазири".

Он је додао да се консултације настављају са катарским и пакистанским посредницима и да Техеран чека одговор америчког предсједника Доналда Трампа, преноси Срна.

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Тагови :

Иран

Техеран

Америка

Доналд Трамп

Преговори са Америком

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