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Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину

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19.09.2026 18:55

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Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину
Фото: Instagram/odbranaivojska

Начелник Генералштаба Војске Србије Генерал Милан Мојсиловић и командант Националне гарде Охаја генерал-мајор Метју Вудраф обишли су припаднике 72. бригаде за специјалне операције на обуци на језеру Перућац.

Борбени тимови 72. бригаде за специјалне операције реализују обуку у летњим условима, ван мирнодопске локације, у брдско-планинском окружењу и на воденим површинама.

Вјежба 72. бригаде за специјалне операције

Обука се изводи ради унапређења оспособљености официра, подофицира и професионалних војника за извршавање наменских задатака у специфичним условима, уз употребу савременог наоружања и специјалне опреме, као и формацијских и приручних средстава.

Обука јединица 72. бригаде за специјалне операције у љетњим условима реализује се сваке године, у равничарском и брдско-планинском окружењу, у условима што приближнијим реалним. Њеним извођењем унапређују се индивидуална оспособљеност и увјежбаност јединица за извршавање намјенских задатака.

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Тагови :

Војска Србије

вјежба

Дрина

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