Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Генералштаба Војске Србије Генерал Милан Мојсиловић и командант Националне гарде Охаја генерал-мајор Метју Вудраф обишли су припаднике 72. бригаде за специјалне операције на обуци на језеру Перућац.
Борбени тимови 72. бригаде за специјалне операције реализују обуку у летњим условима, ван мирнодопске локације, у брдско-планинском окружењу и на воденим површинама.
Обука се изводи ради унапређења оспособљености официра, подофицира и професионалних војника за извршавање наменских задатака у специфичним условима, уз употребу савременог наоружања и специјалне опреме, као и формацијских и приручних средстава.
Обука јединица 72. бригаде за специјалне операције у љетњим условима реализује се сваке године, у равничарском и брдско-планинском окружењу, у условима што приближнијим реалним. Њеним извођењем унапређују се индивидуална оспособљеност и увјежбаност јединица за извршавање намјенских задатака.
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Хроника
4 ч0
Сцена
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
10 ч0
Србија
14 ч0
Србија
1 д0
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