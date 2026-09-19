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Нова трагедија: У тешком удесу погинуо мотоциклиста (43)

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19.09.2026 12:39

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Нова трагедија: У тешком удесу погинуо мотоциклиста (43)
Фото: Envato/travelarium

Мотоциклиста М.М. (43) погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила око 16.30 сати у мјесту Моравац код Алексинца.

Како незванично сазнаје Блиц, а како се сумња, до саобраћајне несреће је дошло тако што је управљајући моторциклом марке “Хонда” при преласку пружног прелаза изгубио контролу над мотоциклом.

– Он је мотоциклом ударио у паркирано путничко возило при чему је задобио повреде од којих је преминуо на лицу мјеста – каже извор “Блица”.

На лицу мјеста је обављен увиђај, а тужилаштво је наложило обдукцију.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

трагедија

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