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Бранили другарице па избодени: Откривени детаљи хаоса у локалу, напао их пијани гост

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18.09.2026 12:59

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Бранили другарице па избодени: Откривени детаљи хаоса у локалу, напао их пијани гост
Фото: Танјуг/АП

Никола К. (24) и Никола Ш. (24) су у критичном стању у Ургентном центру, гд‌је се љекари боре за њихове животе након бруталног напада који се догодио прекјуче око 3 сата ујутру у познатом угоститељском објекту на Новом Београду.

Према најновијим информацијама из истраге, двојица пријатеља су сједила у локалу на Новом Београду са другарицама, док су за сусједним столом била тројица младића. У једном тренутку, један од њих видно под утицајем алкохола – почео је да се понаша непримјерено, добацује и вријеђа д‌јевојке.

Наводно, када су Никола К. и Никола Ш. реаговали и стали у заштиту својих другарица, избила је свађа. Сумња се да је пијани насилник тада извукао нож из џепа и хладнокрвно обојици зарио сечиво директно у груди, преноси Блиц.

Док су младићи непомично лежали на поду у локви крви, друга двојица из те групе су пришла и наставила бесомучно да их ударају рукама и ногама.

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Никола К. је задобио двије убодне ране у груди, а Никола Ш. једну. Након хитне хируршке интервенције, обојица су под сталним надзором љекара у тешком стању.

О стравичном инциденту одмах је обавјештено Више јавно тужилаштво у Београду. Полиција интензивно трага за нападачима, а у току је детаљна провјера снимака са сигурносних камера из локала и околине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

напад ножем

Србија

физички напад

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