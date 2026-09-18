Бранили другарице па избодени: Откривени детаљи хаоса у локалу, напао их пијани гост

Аутор:АТВ редакција
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Никола К. (24) и Никола Ш. (24) су у критичном стању у Ургентном центру, гдје се љекари боре за њихове животе након бруталног напада који се догодио прекјуче око 3 сата ујутру у познатом угоститељском објекту на Новом Београду.
Према најновијим информацијама из истраге, двојица пријатеља су сједила у локалу на Новом Београду са другарицама, док су за сусједним столом била тројица младића. У једном тренутку, један од њих видно под утицајем алкохола – почео је да се понаша непримјерено, добацује и вријеђа дјевојке.
Наводно, када су Никола К. и Никола Ш. реаговали и стали у заштиту својих другарица, избила је свађа. Сумња се да је пијани насилник тада извукао нож из џепа и хладнокрвно обојици зарио сечиво директно у груди, преноси Блиц.
Док су младићи непомично лежали на поду у локви крви, друга двојица из те групе су пришла и наставила бесомучно да их ударају рукама и ногама.
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Никола К. је задобио двије убодне ране у груди, а Никола Ш. једну. Након хитне хируршке интервенције, обојица су под сталним надзором љекара у тешком стању.
О стравичном инциденту одмах је обавјештено Више јавно тужилаштво у Београду. Полиција интензивно трага за нападачима, а у току је детаљна провјера снимака са сигурносних камера из локала и околине.
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