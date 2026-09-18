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Исплаћено више од 7 милиона КМ премија за млијеко

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18.09.2026 13:54

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је данас двије премије за млијеко за 5.137 корисника у укупном износу 7.093.460 КМ.

Премије су исплаћене за јун и јул, речено је из Министарства.

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Тагови :

премија за млијеко

Млијеко

Министарство пољопривреде

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