Исплаћено више од 7 милиона КМ премија за млијеко

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је данас двије премије за млијеко за 5.137 корисника у укупном износу 7.093.460 КМ.
Премије су исплаћене за јун и јул, речено је из Министарства.
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