Додик: Орден части Фјодору Јемељаненку - поштовање за постигнуте успјехе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је Орден части са златним зрацима који је уручен прослављеном руском MMA борцу Фјодору Јемељаненку вид братске љубави према ономе што је радио и да ће се овим сусретом похвалити 29. септембра на састанку са руским предсједником Владимиром Путином.
Додик је истакао да Орден части са златним зрацима који је Јемељаненку данас уручен у Бањалуци представља поштовање за све његове успјехе важне за православни народ и да му је част што га је руски борац прихватио.
"Бањалука је град који је дао доста свјетских, европских и олимпијских шампиона у различитим спортским врстама и величина твог успјеха само је дио ризнице успјеха коју ми његујемо", рекао је Додик обраћајући се на свечаности на којој је Јемељаненку Орден части уручио предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Република Српска
Каран уручио руском ММА борцу Јемељаненку Орден части са златним зрацима
Додик је истакао значај да Република Српска искористила прилику да на овај начин Јемељаненку ода признање и истакне да је он за Србе важан.
Нагласио је и да му је посебно важно јер Јемељаненко посвећен православној вјери и позвао га да кад год има времена наврати у Републику Српску гдје ће га дочекати добри људи.
"Ми Срби смо из историјских лекција научили да без наше цркве и вјере не бисмо, вјероватно, успјели превазићи тешка времена и вијекове у којима су нам овдје узимали идентитет", рекао је Додик.
Република Српска
Каран: Признање Јемељаненку за освједочено пријатељство према Српској
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