Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

Аутор:АТВ редакција
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За ухапшеног па пуштеног поштара Стипу Јукића (31) из Чапљине, који је побјегао у Тајланд, све са, како се сумња, новцем од пензија, нису постојали разлози за предлагање и одређивање мјере притвора.
Потврђено је то за "Независне новине" из Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК), одакле су додали да је њихов дежурни тужилац упознат о овом догађају, односно о хапшењу осумњиченог, а по расписаној оперативној потрази МУП-а ХНК.
"Након тога, осумњиченик је приведен у просторије ПУ Чапљина, те је испитан у својству осумњиченика. Након испитивања, он је пуштен на слободу из разлога што нису постојали разлози за предлагање и одређивање мјере притвора", кажу из Кантоналног тужилаштва ХНК.
БиХ
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У току је, како су додали, утврђивање тачног износа проневјерених новчаних средстава, као и прикупљање других доказа у циљу утврђивања свих других околности.
"По добијању извјештаја од стране ПУ Чапљина, поступајући тужитељ ће подузети даље доказне радње и потребна вјештачења у овом предмету", рекла је за "Независне новине" Ана Рајич, портпарол Кантоналног тужилаштва ХНК.
Подсјетимо, Јукић, за чије је филмско бјекство чуо цијели регион, пуштен је након саслушања у полицији да се брани са слободе. Наш извор, упућен у истрагу, каже да се испоставила тачном тврдња да је био у Тајланду, односно у Бангкоку.
"Дао је изјаву, пуштен је да се брани са слободе, тако да ће суђење чекати на слободи", рекао је извор "Независних новина". Остаје нејасно гдје су паре од пензија које је, како се тврди, однио са собом. Наш извор тврди да ће сав новац вратити.
"Када су у питању летови којим се вратио, крајња дестинација му је била Сплит. Потом је из Сплита дошао и сам се предао полицији на граници. Током саслушања је полицији описао све тачно шта се издешавало", открива саговорник "Независних новина".
Јукић је, подсјетимо, осумњичен да је побјегао са новцем од пензија. Још 7. септембра пријављен је његов нестанак, а он се, како је утврђено, 5. септембра у вечерњим сатима упутио у правцу Мостара, а потом је изашао из БиХ.
"Дана 16. септембра 2026. године око 14.30 на међународном граничном прелазу Бијача ухапшен је С.Ј. (1995) из Чапљине, а по расписаној потрази МУП-а ХНК", речено је из МУП-а ХНК.
Подсјетимо, како су "Независне новине" раније објавиле, полицајци су, након пријаве да је нестао, утврдили да је напустио БиХ. Тада долази до обрта. Имао је статус несталог, а онда - осумњиченог.
"Дана 10. септембра 2026. године против С.Ј. је поднесена пријава због сумње у утају те је за њим расписана оперативна потрага као за починиоцем кривичног дјела, а не више као несталом особом", рекли су из полиције.
Овај случај добио је, подсјетимо, потпуно бизарну епизоду: грађани су почели да му сакупљају новац и већ су прикупили око 2.000 евра.
На ТикТоку је, у међувремену, објављен снимак на којем је, како постоје тврдње, Стипе у друштву дјевојке, а видео је, како се наводи, настао у Тајланду. Међутим, вјеродостојност тих тврдњи није потврђена.
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