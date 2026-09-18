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"Пао" Али Намдар: Ухапшен један од најтраженијих криминалаца у Европи

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18.09.2026 15:25

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Двадесетједногодишњи Швеђанин Али Намдар ухапшен је у Мароку по међународној Интерполовој потјерници и налази се на Европоловој листи најтраженијих бјегунаца.

Двадесетједногодишњи Швеђанин, који је један од најтраженијих криминалаца у Европи, ухапшен је у Мароку. Истражитељи сматрају Алија Намдара кључном фигуром у мрежи „Фокстрот“, а сумњичи се, између осталог, да је регрутовао малољетнике за вршење тешких насилних дјела.

За њим је била расписана међународна Интерполова потјерница и налазио се на Европоловој листи најтраженијих бјегунаца у Европи.

Шведски истражитељи сматрају Намдара стратешки важном фигуром у озлоглашеној мрежи „Фокстрот“. Сумња се да је из Марока координисао тешка дјела у Шведској, пише „Блувин“.

Дјевојчица од 12 година требало да постави ручне бомбе

Листа оптужби је дуга – Намдар се суочава са укупно 18 кривичних дјела, укључујући покушај убиства и бомбашке нападе. У Шведској је против њега издато неколико налога за хапшење.

Један случај из новембра прошле године посебно је озбиљан. Намдар се терети да је наговорио 12-годишњу дјевојчицу и 17-годишњег дјечака да поставе активне ручне бомбе у шведском граду Боросу. Његов адвокат одбацује ове оптужбе.

Према писањима медија, Намдар је наводно регрутовао 12-годишњу дјевојчицу да постави двије активне ручне бомбе. Шведска се сада припрема за његово изручење.

Шта је мрежа „Фокстрот“?

„Фокстрот“ је криминална мрежа коју чине дилери дроге, трговци оружјем и плаћене убице. Од 2022. године, британски медији повезују ову групу са око 35 убистава у Европи.

Шведске власти оптужују ову мрежу да циљано регрутује малољетнике. Између осталог, наводи се да их користе за извођење пуцњава, постављање експлозивних направа или као курире.

Вјерује се да мрежа има контакте и ван Шведске, укључујући Норвешку, Данску и Уједињено Краљевство. „Фокстрот“ се такође сумњичи да је планирао или подржавао нападе на противнике иранског режима, као и на израелске и јеврејске институције, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Али Намдар

терориста

Европа

Интерполова потјерница

Фокстрот

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