"Не може се погријешити": Ево како је Путин гласао на изборима у Русији

Аутор:АТВ редакција
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У Русији су данас почели тродневни парламентарни и избори за локалну самоуправу, а руски предсједник Владимир Путин је свој гласачки листић попунио у електронском формату.
Приликом гласања, предсједник је прокоментарисао: „Не може се погријешити“.
Putin casts online vote in Russia’s State Duma elections. pic.twitter.com/petgFVka2R— Clash Report (@clashreport) September 18, 2026
Руски предсједник је већ шести пут изабрао електронски начин гласања. Први пут је онлајн гласао на претходним изборима за Државну думу у септембру 2021. године.
У Русији су данас почели тродневни парламентарни и избори за локалну самоуправу. На основу резултата гласања биће расподијељено 20.700 посланичких мјеста и руководећих позиција у руским регионима. Међу посматрачима су представници 12 међународних организација из ЗНД, ОДКБ-а и БРИКС-а.
Више од милион бирача гласало је електронским путем на изборима за Државну думу у Москви, према подацима оперативног штаба престонице, а међу њима је био и министар спољних послова Сергеј Лавров, преноси РТ Балкан.
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