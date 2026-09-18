Logo

"Не може се погријешити": Ево како је Путин гласао на изборима у Русији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 16:07

Коментари:

0
"Не може се погријешити": Ево како је Путин гласао на изборима у Русији
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

У Русији су данас почели тродневни парламентарни и избори за локалну самоуправу, а руски предсједник Владимир Путин је свој гласачки листић попунио у електронском формату.

Приликом гласања, предсједник је прокоментарисао: „Не може се погријешити“.

Руски предсједник је већ шести пут изабрао електронски начин гласања. Први пут је онлајн гласао на претходним изборима за Државну думу у септембру 2021. године.

У Русији су данас почели тродневни парламентарни и избори за локалну самоуправу. На основу резултата гласања биће расподијељено 20.700 посланичких мјеста и руководећих позиција у руским регионима. Међу посматрачима су представници 12 међународних организација из ЗНД, ОДКБ-а и БРИКС-а.

Више од милион бирача гласало је електронским путем на изборима за Државну думу у Москви, према подацима оперативног штаба престонице, а међу њима је био и министар спољних послова Сергеј Лавров, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

избори

гласање

Коментари (0)

Више из рубрике

Турска премјестила специјалну бригаду са 2.000 командоса на обалу насупрот Грчкој

Свијет

Турска премјестила специјалну бригаду са 2.000 командоса на обалу насупрот Грчкој

2 ч

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Свијет

Москва проширила списак званичника којима је забрањен улазак у Русију

2 ч

0
Најновија, ударна вијест

Свијет

"Пао" Али Намдар: Ухапшен један од најтраженијих криминалаца у Европи

3 ч

0
Мигранти покушавају да пређу из Марока у шпанску енклаву Сеута, 30. јула 2026. године.

Свијет

Хаос у Сеути: Полиција употријебила силу против миграната

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

18

45

Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

18

35

Масмедиологија на Балкану: Све је исто само њега нема

18

18

Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

18

18

Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима