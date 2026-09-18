У току инвестиције у готово 90 школа у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да је реконструкција Средњошколског центра у Шипову дио ширег пројекта улагања у образовни систем, те истакао да се тренутно инвестира у готово 90 школа у Републици Српској.
Голубовић, који је присуствовао отварању реконструисаног Средњошколског центра и радионице за практични рад ученика, рекао је да је обновљена школа значајна, не само за ученике и наставнике у Шипову, већ и за цијелу Републику Српску.
Он је навео да Влада и ресорно министарство имају обавезу да улажу у образовни систем у свим срединама - од Новог Града до Требиња.
У Шипову су данас отворене обновљене и модернизоване просторије Средњошколског центра "Петар Кочић", укључујући и радионицу за практичну наставу, у шта је укупно уложено пет милиона КМ.
Објекат су симболичним пресијецањем врпце предали на употребу министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, народни посланик Младен Илић, директор СШЦ Станислав Јакшић, те начелник општине Шипово Милан Ковач, преноси Срна.
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