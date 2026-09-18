Италијански "Еурофајтер" погођен у Саудијској Арабији: Хути напали базу Таиф

Аутор:АТВ редакција
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Италијански вишенамјенски борбени авион „Еурофајтер Ф2000“ погођен је током напада на ваздухопловну базу Тајф у Саудијској Арабији, потврдио је италијански министар одбране Гвидо Крозето. Авион се налазио у издвојеном дијелу базе, док према званично комуницираним информацијама ниједан италијански војник није повријеђен.
Напад се догодио током ноћи између 17. и 18. септембра, а италијанско Министарство одбране саопштило је да је Ф2000 погођен док се налазио унутар базе. Напад се приписује јеменским Хутима, док тачан степен оштећења авиона за сада није познат, преносе медији. Италијанско Министарство одбране није саопштило да је авион уништен.
Министар одбране Гвидо Крозето навео је да је током ноћи пратио ситуацију у Саудијској Арабији, посебно у ваздухопловној бази Тајф, која је била мета више напада и у којој се налази италијанско особље ангажовано у операцији „Инхерент Ризолв“.
„У нападу је погођен италијански авион Ф2000“, навео је Крозето, додајући да се летјелица налазила у издвојеном дијелу базе. Министарство је истовремено саопштило да нема других оштећења на возилима или инфраструктури коју користи италијанско особље.
"Questa notte ho seguito personalmente, con la massima attenzione e in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, l’evoluzione della situazione in Arabia Saudita, e in particolare alla base aerea di Ta’if, che è stata oggetto di diversi… pic.twitter.com/ihJFLPemvT— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) September 18, 2026
Крозето је након инцидента затражио додатну процјену ситуације од начелника Генералштаба, команданта Здруженог оперативног командовања и начелника штаба Ратног ваздухопловства Италије.
Министар је навео и да му је потврђено да су мјере безбједности за заштиту војног особља биле уведене већ раније. Додао је да ће бити размотрена могућа даља оперативна поступања, док ће ситуација бити праћена с циљем заштите италијанског особља.
Италија је четири „Еурофајтера Ф2000А“ распоредила у Саудијску Арабију у оквиру „Таск Форс Еир – Арабија“, која је активна од друге половине марта 2026. године.
Задатак италијанског контингента јесте подршка ваздушној одбрани савезничких земаља у региону у условима напада дроновима и пројектилима, подсјећа „Евијејшнст“.
„Таск Форс Еир – Арабија“ састоји се од више различитих елемената: „Таск Груп Арго“ опремљен је авионима „Е-550А КАЕВ“ за рано упозоравање, ваздушно осматрање и функције командовања, управљања и комуникација.
„Таск Груп Тајфун“ чине четири „Еурофајтера Ф2000А“, задужена за учешће у заштити додијељеног ваздушног простора.
„Таск Груп Медал“, опремљен авионима „Ц-130Ј“ и „КЦ-130Ј“, обезбјеђује тактички транспорт, подршку оперативним активностима на главним подручјима италијанског националног интереса на Блиском истоку и у Рогу Африке, као и могућност извођења медицинске евакуације.
„Таск Груп Кувајт“ обезбјеђује ваздушно осматрање помоћу радара „АН/ТПС-77“ и пружа специјализовану техничку подршку Кувајтском ратном ваздухопловству, док је „Таск Груп Ц-УАС“ опремљен системом „АЦУС-Е“ за борбу против малих беспилотних летјелица, наводи „Евијејшнст“.
База Тајф налази се на западу Саудијске Арабије, недалеко од Црвеног мора. Њена удаљеност од главних подручја из којих се лансирају ирански дронови и пројектили чини је мање изложеном у односу на неке друге базе у региону, али то не значи да је ван домашаја Хута.
Група повезана са Ираном је посљедњих недјеља више пута нападала саудијске градове, војне базе и нафтну инфраструктуру, након чега је Ријад изводио нападе на положаје Хута у Јемену.
Шири регионални сукоб поново је утицао и на поморски саобраћај кроз Црвено море и мореуз Баб ел Мандеб, док истовремени поремећаји у Хормушком мореузу додатно утичу на међународну трговину и извоз енергената.
Италија је због ситуације у Црвеном мору најавила и војну мисију за заштиту трговачких бродова који пролазе кроз Баб ел Мандеб.
Инцидент код Тајфа није први случај у којем је италијански Ф2000 погођен на Блиском истоку током 2026. године.
Четири италијанска Ф-2000 претходно су била распоређена у ваздухопловној бази Али Ал Салем у Кувајту. Та база нашла се под иранским нападом 15. марта, при чему је уништен италијански МК-9А „Рипер“, док је један „Еурофајтер“ оштећен.
Три италијанска „Еурофајтера“ вратила су се у Италију неколико дана касније, док је статус четвртог авиона тада остао непознат, наводи „Евијејшнст“.
Нови догађај у Саудијској Арабији други је случај у истој години у којем је италијански „Еурофајтер“ погођен на земљи током напада на базу.
Истовремено док су италијански Ф-2000 ангажовани на Блиском истоку, други контингент „Еурофајтера“ налази се у Литванији.
Четири италијанска „Еурофајтера Ф-2000“ распоређена су у бази Шјауљај у оквиру мисије „Балтик Еир Полисинг“, односно НАТО активности заштите ваздушног простора балтичких чланица.
Овај контингент је већ имао неколико стварних ангажовања током септембра. У ноћи између 14. и 15. септембра италијански „Еурофајтери“ полетјели су из Шјауљаја након што је уочен неидентификовани дрон који је ушао у литвански ваздушни простор. Летјелица је потом уништена ракетним наоружањем, а остаци су пронађени у близини Праткунаја између Виљнуса и Каунаса.
Само два дана касније, 17. септембра, два италијанска Ф2000 поново су подигнута из Шјауљаја због могућег нарушавања литванског ваздушног простора од стране двије руске летјелице.
(Аеро.рс)
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