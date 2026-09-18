Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Нови Еплови (Apple) паметни телефони ајфон 18 про (iPhone 18 Pro) и ајфон 18 про макс (iPhone 18 Pro Max) од данас су званично у продаји у Хрватској, а ако сте се случајно питали — да, практично сви доступни примјерци разграбљени су већ у претпродаји, упркос цијени која је виша у односу на претходну генерацију.
Како сазнаје „Јутарњи“, једини модели који још нису разграбљени су они са једним и два терабајта простора за складиштење. Изгледа да је њихова цијена, која се пење све до 3.400 евра, односно 6.800 КМ, за најскупљу верзију ипак превисока и за највеће љубитеље „одгризене јабуке“.
Ипак, не треба да брину ни остали заинтересовани, јер ће нове залихе и даље пристизати у хрватске продавнице. Цијена основног ајфона 18 про са 256 гигабајта простора за складиштење износи 1.579 евра, односно 3.088 КМ, док ајфон 18 про макс кошта 1.749 евра, односно 3.420 КМ.
Прошле године ајфон 17 про и про макс коштали су отприлике 100 евра мање, а као и увијек, цијене су ниже када се погледа преко границе. У Словенији коштају 40, односно 50 евра мање, у Аустрији и Њемачкој ајфон 18 про кошта 1.449 евра, односно 2.833 КМ, а 18 про макс 1.599 евра, односно 3.127 КМ. У Италији цијене износе 1.489 евра, односно 2.912 КМ, те 1.639 евра, односно 3.205 КМ.
Ајфон 18 про на главној камери од 48 мегапиксела први пут добија промјењиви отвор бленде. У пракси то значи да објектив више нема фиксну „зјеницу“, већ се механички отвара и затвара у четири корака, од f/1.48 до f/4.0. Уз то, сада долази и ручна контрола брзине затварача, од 1/6000 секунде до пуне секунде.
Други значајан помак је А20 про (A20 Pro), први Еплов чип произведен у двонанометарском процесу, уз побољшану технологију хлађења. Батерија је трећа ставка која је промијењена, па би мањи ајфон 18 про сада требало да издржи дан и по до два у уобичајеној употреби, док Епл тврди да про макс ове године доноси највећи скок у аутономији међу про моделима до сада.
Ту је и нови оперативни систем iOS 27 са новом Сири (Siri), која се ослања на Еплову вјештачку интелигенцију (Apple Intelligence), интерни модел вјештачке интелигенције који је до сада био разочаравајући, али је сада потпуно редизајниран.
У Босни и Херцеговини, према информацијама портала „Радиосарајево.ба“, у претпродаји ајфон 18 про кошта 3.200 КМ, а ајфон 18 про макс 3.500 КМ.
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