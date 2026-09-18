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Мазалица упитао Савић Бањац: Зашто Станивуковић није демантовао договор са Додиком?

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18.09.2026 19:15

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Срђан Мазалица
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а Срђан Мазалица упитао је Мирну Савић Бањац зашто се нашла прозваним да доводи у сумњу договор Милорада Додика и Драшка Станивуковића и да се не кандидује на предстојећим изборима за предсједника Републике Српске.

"Госпођо Савић Бањац, не знам како сте се ви нашли позваним да доводите у сумњу договор Додика и Станивуковића и да се он не кандидује? Зашто Станивуковић то није демантовао. Јесте ли га питали шта се договорио, или сматрате да не треба да питате. Онда ви не треба то да знате", рекао је Мазалица.

Мирна Савић Бањац је коментаришући изјаву Додика поручила да је истина само оно што је Драшко Станивуковић објавио, а то је да ће бити премијер и да не склапа такве компромисе.

"Да је планирао да склапа такве компромисе, мислите ли да би имао овако тешку политичку борбу у Бањалуци", рекла је Савић Бањац.

Читавој расправи претходила је изјава предсједника СНСД-а Милорада Додика:

"Наш је први задатак да онај мали из Бањалуке не буде кандидат. Не зато што би он побиједио, него што би он одвукао кампању на неку другу страну. Он има неку способност да комуницира, али је проблем што њему нико не вјерује. Он има још нешто у Бањалуци и то је то. Ја сам се договорио с њим да се не кандидује".

Познато је да је СДС још прошле године и формално одлучио да ће имати кандидате за обје инокосне функције. Међутим, Драшко Станивуковић је тражио да он буде кандидат за предсједника и захтијевао је од СДС-а да га подржи. Због колебања Бранка Блануше да Станивуковићу препусти кандидатуру за предсједника Српске дошло је и до разлаза у опозиционом фронту који је напустио Небојша Вукановић.

Након дуго преговора у којима је било готово извјесно да ће Станивуковић бити кандидат за предсједника Републике Српске, а и сам је то са сигурношћу најављивао, он се напрасно повукао пред Бранком Бланушом и прихватио понуду да коју је претходно мјесецима одбијао.

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Тагови :

Срђан Мазалица

Мирна Савић Бањац

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

Коментари (2)

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