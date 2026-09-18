"Ране не пролазе": Драгутин Вукојевић изгубио синове и супругу у нападу хрватске војске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
18. септембра Драгутин Вукојевић изгубио је све што је имао. Синови Милош и Данијел имали су свега 10 и 16 година када су, заједно са мајком Горданом страдали од стране хрватске војске. Ране не пролазе, а тишина у дому сваке године све је већа.
„Пјешадија хрватске регуларне војске специјалци су пуцали, они су ишли аутом. Пуцали су не гледајући ко има у ауту, пуцали су из аутоматског наоружања. На шофершајбни је 29 метака. Сваке године је теже и теже, живим тренутно сам у породичној кући у Равницама“, рекао је Драгутин Вукојевић.
Напад хрватске војске на општину Нови Град почео је 18. септембра, 1995. године .Током два дана офанзиве погинуло је, 37 цивила, 18 војника и два припадника Министарства унутрашњих послова.
„Војска Републике Српске очувала, одбранила Републику Српску и да данас без тих храбрих људи који су стали на браник отаџбине не би било ни Републике Српске која је једини гарант останка Срба на овом подручју“, рекао је в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
Осим 57 погинулих током два дана офанзиве, рањено је 17 цивила, три војника и један припадник МУП-а.
„Овдје се и данас најтеже говори о ономе што се догодило прије 31 годину. Бранили су своје куће и породице. Иза сваког имена на споменику остала је једна кућа, једна породица и живот који је тог септембра заувијек промјењен.“
Данас се у Новом Граду не окупља само како би се присјетили једног ратног дана, већ да би се одала почаст и сачувало трајно сјећање на све оне који се тог септембра нису вратили својим домовима.
„Да ове операције није било не би било ни Дејтона, ни Париза вјероватно Републике Српске а да ли би неко од Срба остао да живи на овим подручјима то је велико питање“, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Радан Остојић.
Одбрана сјеверозападних граница и храброст су вјечна захвалност свима онима који су одбранили границе Републике Српске, а ово је била још једна од битака српског народа које нису изгубљене.
„Најснажнији и најјачи онај војник који штити свој живот, живот својих породица и својих домова. Они нису имали гдје назад, иза њих су били њихови очеви, мајке, дјеца и њихова огњишта, зато је српски борац кроз историју био борац који се борио за слободу“, рекао је предсједник Републике Српске, Синиша Каран.
Офанзиви на Нови Град претходиле су удружене акције елитних хрватских снага и Армије БиХ. Од операција „Бљесак“ и „Олуја“, преко напада на Гламоч, Грахово и Дрвар, па све до акције „Маестрал“ и окупације Кључа и Петровца, циљ је био потпуно протјеривање српског становништва. Међутим, управо на подручју Новог Града, хрватске регуларне снаге претрпјеле су слом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
22
00
21
51
21
45
21
19
21
17
Тренутно на програму