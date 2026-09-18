Logo

Додик упутио саучешће поводом смрти Драгољуба Мићића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 17:35

Коментари:

0
предсједник СНСД-а и Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици Драгољуба Мићића и Асоцијацији "Ствараоци Републике Српске", чији је био потпредсједник.

Додик је истакао да ће Мићић остати упамћен као велики патриота који је, као посланик у првом сазиву Скупштине српског народа БиХ, дао велики допринос у стварању Републике Српске.

Он је навео да је Мићић учествовао у доношењу кључних одлука за будућност Републике Српске.

"Упућујем искрено саучешће породици, његовим пријатељима и члановима Асоцијације", написао је Додик у телеграму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Драгољуб Мићић

смрт

Телеграм саучешћа

Коментари (0)

Више из рубрике

doktor ljekar uniforma medicina

Република Српска

Утврђен приједлог измјене Споразума о зајму за унапређење здравства

1 ч

0
Делегација Српске у Израелу

Република Српска

Зел: Историјски састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

2 ч

0
Будимир дочекао Јемаљаненка у Залужанима

Република Српска

Будимир дочекао Јемаљененка у Залужанима

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у Бањалуци руског ММА борца Фјодора Јемељаненка, једног од најбољих ММА бораца свих времена.

Република Српска

Минић угостио Фјодора Јемељаненка

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

18

45

Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

18

35

Масмедиологија на Балкану: Све је исто само њега нема

18

18

Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

18

18

Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима