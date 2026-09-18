Додик упутио саучешће поводом смрти Драгољуба Мићића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици Драгољуба Мићића и Асоцијацији "Ствараоци Републике Српске", чији је био потпредсједник.
Додик је истакао да ће Мићић остати упамћен као велики патриота који је, као посланик у првом сазиву Скупштине српског народа БиХ, дао велики допринос у стварању Републике Српске.
Он је навео да је Мићић учествовао у доношењу кључних одлука за будућност Републике Српске.
"Упућујем искрено саучешће породици, његовим пријатељима и члановима Асоцијације", написао је Додик у телеграму.
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