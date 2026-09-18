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Будимир дочекао Јемаљененка у Залужанима

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18.09.2026 16:32

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Будимир дочекао Јемаљаненка у Залужанима
Фото: ATV

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир дочекао је данас у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова /МУП/ у Залужанима легендарног руског ММА борца Фјодора Јемељаненка.

Њему ће бити данас представљени бројни капацитети МУП-а Републике Српске.

Јемељаненко у Залужанима
Јемељаненко у Залужанима
ATV

Заједно са Јемељаненком у Центар је стигао и директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Српске Никола Шобот.

Јемељаненко ће вечерас присуствовати борилачком спектаклу "Хектор фајт најт севен" у дворани "Центар" у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фјодор Јемељаненко

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

ММА борац

Центар за обуку Залужани

посјета

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