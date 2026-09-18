Будимир дочекао Јемаљененка у Залужанима

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир дочекао је данас у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова /МУП/ у Залужанима легендарног руског ММА борца Фјодора Јемељаненка.
Њему ће бити данас представљени бројни капацитети МУП-а Републике Српске.
Заједно са Јемељаненком у Центар је стигао и директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Српске Никола Шобот.
Јемељаненко ће вечерас присуствовати борилачком спектаклу "Хектор фајт најт севен" у дворани "Центар" у Бањалуци.
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