Минић угостио Фјодора Јемељаненка

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у Бањалуци руског ММА борца Фјодора Јемељаненка, једног од најбољих ММА бораца свих времена.
Минић je честитао Јемељаненку на Ордену части са златним зрацима, који му је данас уручио предсједник Републике Српске Синиша Каран.
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