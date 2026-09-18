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Минић угостио Фјодора Јемељаненка

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18.09.2026 16:24

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у Бањалуци руског ММА борца Фјодора Јемељаненка, једног од најбољих ММА бораца свих времена.
Фото: X/Savo Minić

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у Бањалуци руског ММА борца Фјодора Јемељаненка, једног од најбољих ММА бораца свих времена.

Минић je честитао Јемељаненку на Ордену части са златним зрацима, који му је данас уручио предсједник Републике Српске Синиша Каран.

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Тагови :

Саво Минић

Фјодор Јемељаненко

Састанак

Република Српска

ММА борац

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