Јемељаненко: Српски и руски народ заувијек ће бити заједно

Аутор:АТВ редакција
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Прослављени руски борац мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодор Јемељаненко изјавио је да му велику част представља Орден части са златним зрацима, који му је данас у Бањалуци уручио предсједник Републике Српске Синиша Каран, те истакао да ће српски и руски народ заувијек бити заједно.
Јемељаненко је рекао да се историја Русије, Србије и Републике Српске увијек се међусобно преплетала.
"Имамо једну вјеру и крв", поручио је Јемељаненко.
Република Српска
Додик: Орден части Фјодору Јемељаненку - поштовање за постигнуте успјехе
Он је истакао да је српски народ, као народ Светог Саве, Цара Лазара и патријарха Павла, много страдао.
"Увијек тежим да посјетим Србију и Републику Српску. Служим вољеној Русији и вољеној и братској Србији!", нагласио је Јемељаненко.
Република Српска
Каран: Признање Јемељаненку за освједочено пријатељство према Српској
(СРНА)
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