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Јемељаненко: Српски и руски народ заувијек ће бити заједно

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18.09.2026 14:40

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима
Фото: АТВ

Прослављени руски борац мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодор Јемељаненко изјавио је да му велику част представља Орден части са златним зрацима, који му је данас у Бањалуци уручио предсједник Републике Српске Синиша Каран, те истакао да ће српски и руски народ заувијек бити заједно.

Јемељаненко је рекао да се историја Русије, Србије и Републике Српске увијек се међусобно преплетала.

"Имамо једну вјеру и крв", поручио је Јемељаненко.

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Додик: Орден части Фјодору Јемељаненку - поштовање за постигнуте успјехе

Он је истакао да је српски народ, као народ Светог Саве, Цара Лазара и патријарха Павла, много страдао.

"Увијек тежим да посјетим Србију и Републику Српску. Служим вољеној Русији и вољеној и братској Србији!", нагласио је Јемељаненко.

Синиша Каран

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(СРНА)

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Тагови :

Фјодор Јемељаненко

ММА борац

Република Српска

Русија

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