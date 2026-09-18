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У Макарској бацио Србина у море јер је одбио скинути мајицу Црвене звезде

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18.09.2026 15:23

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У Макарској бацио Србина у море јер је одбио скинути мајицу Црвене звезде
Фото: Pexel/ Živoslav Ilić

У Макарској је јуче нападнут младић који је претходно у центру града виђен у мајици с грбом београдског клуба Црвена звезда. Према засад незваничним информацијама, након напада је бачен у море. Полиција истражује случај и трага за починиоцем.

Како јавља Далматински портал, на Општински прекршајни суд у Макарској приведен је 43-годишњак који је младића бацио у море. Младић је, пише портал, из Србије. Полиција је против 43-годишњака поднијела оптужни приједлог због ремећења јавног реда и мира, а након испитивања пуштен је на слободу.

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Инциденту је претходио захтјев 43-годишњака упућен младићу да скине мајицу с грбом фудбалског клуба Црвена звезда. Након што је држављанин Србије то одбио, мушкарац га је гурнуо у море.

Осумњиченог се терети за нарочито дрско и непристојно понашање према чланку 6. Закона о прекршајима против јавног реда и мира. За тај је прекршај прописана новчана казна од 700 до 4000 евра или казна затвора у трајању до 30 дана.

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Тагови :

Макарска

инцидент

ФК Црвена звезда

majica

Хрватска

Море

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