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У несрећи страдао Сеад Хаџић Буцо, син вишеструко осуђиване Маргарете Хаџић

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18.09.2026 15:11

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У несрећи страдао Сеад Хаџић Буцо, син вишеструко осуђиване Маргарете Хаџић
Фото: Facebook

У саобраћајној несрећи у мјесту Солина код Тузле преминуо је Сеад Хаџић звани Буцо, а тешко је повријеђена још једна особа, потврђено је незванично за портал "Аваза".

Како је потврђено за „Аваз“ из МУП-а ТК, Полицијској станици Исток пријављено је 18.09.2026. године у 13:00 сати, да се на регионалном путу Тузла-Челић у насељу Солина догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл, те да се у непосредној близини налази једно лице које не даје знаке живота.

"По изласку патроле полиције ПС Исток и СХМП Дома здравља Тузла на мјесто догађаја, потврђени су наводи пријаве, те је дежурни љекар СХМП Дома здравља Тузла констатовао смрт мушког лица, док је још једно мушко лице повријеђено. Повријеђени је превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла те тренутно не располажемо информацијом о степену повреда. Увиђајем ће на мјесту догађаја руководити дежурни тужилац KTTK-a, а исти ће извршити истражитељи ОКП ПУ Тузла", потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић за „Аваз“.

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Буцо је син Маргарете Хаџић, која је раније осуђена као дио злочиначке организације у БиХ са Феридом Окићем Салихијем.

Она је прво радила као козметичарка, а онда је постала дио криминалне групе која је била позната по продаји наркотика. Прије десет година је осуђена на три година затвора, а раније осуђивана и за покушај убиства полицајаца.

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Тагови :

Тузла

Саобраћајна несрећа

погибија

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