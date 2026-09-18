Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

Како је потврђено из МУП-а ТК, ПС Исток пријављено је 18.09.2026. године у 13:00 сати, да се на регионалном путу Тузла-Челић у насељу Солина догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао мотоцикл, те да се у непосредној близини налази једно лице које не даје знаке живота.

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- По изласку патроле полиције ПС Исток и СХМП Дома здравља Тузла на мјесто догађаја, потврђени су наводи пријаве, те је дежурни љекар СХМП Дома здравља Тузла констатовао смрт мушког лица, док је још једно мушко лице повријеђено. Повријеђени је превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла те тренутно не располажемо информацијом о степену повреда. Увиђајем ће на мјесту догађаја руководити дежурни тужилац КТТК-а, а исти ће извршити истражиоци ОКП ПУ Тузла – потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић за "Аваз".