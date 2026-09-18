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Тинејџер управљао чамцем са 165 миграната: Стигла затворска казна

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18.09.2026 15:21

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Брод туниске Националне гарде прилази тијелу утопљене особе током акције потраге након што се чамац са мигрантима преврнуо код југоисточне обале земље, у близини Зарзиса у Тунису, у недјељу, 23. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Bassem Aouini

Суд у енглеском граду Кентерберију изрекао је данас затворску казну у трајању од двије године и три мјесеца тинејџеру Чану Матоку Атаку који је управљао гуменим чамцем у којем је превозио 165 миграната преко Ламанша.

Британски Би-Би-Си наводи да је Атак /19/ признао да је угрожавао друге током преласка мора 23. јула.

Тужилаштво наводи да је он изазвао ризик од смрти или тежих тјелесних повреда људи који су били на чамцу.

У чамцу је било и 31 малољетно лице, од којих је најмлађе имало 14 година.

Пограничне снаге су саопштиле да на чамцу није било било какве помоћи за навигацију, бакљи нити било какве ватрогасне опреме.

У то вријеме је такозвани "мега" гумени чамац поставио рекорд са највећим бројем миграната довезеним на мањем чамцу. Тај број је премашен са 230 особа који су били на чамцу у августу, преноси Срна.

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Тагови :

Мигранти

Затвор

Казна

малољетник

Ламанш

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