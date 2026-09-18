Тинејџер управљао чамцем са 165 миграната: Стигла затворска казна

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суд у енглеском граду Кентерберију изрекао је данас затворску казну у трајању од двије године и три мјесеца тинејџеру Чану Матоку Атаку који је управљао гуменим чамцем у којем је превозио 165 миграната преко Ламанша.
Британски Би-Би-Си наводи да је Атак /19/ признао да је угрожавао друге током преласка мора 23. јула.
Тужилаштво наводи да је он изазвао ризик од смрти или тежих тјелесних повреда људи који су били на чамцу.
У чамцу је било и 31 малољетно лице, од којих је најмлађе имало 14 година.
Пограничне снаге су саопштиле да на чамцу није било било какве помоћи за навигацију, бакљи нити било какве ватрогасне опреме.
У то вријеме је такозвани "мега" гумени чамац поставио рекорд са највећим бројем миграната довезеним на мањем чамцу. Тај број је премашен са 230 особа који су били на чамцу у августу, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
45
18
35
18
18
18
18
Тренутно на програму