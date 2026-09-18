Покренута акција уклањања миграната са плажа у Сеути

Аутор:АТВ редакција
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Шпанска полиција за разбијање демонстрација покренула је акцију уклањања хиљада миграната са плажа у сјеверноафричкој енклави Сеута и премјештања дијела њих у привремени смјештај.
Акција је почела рано јутрос, а у њој су учествовали припадници полиције за разбијање демонстрација и шпанске војске.
Снаге реда су навеле да су биле принуђене да користе гумене метке и пендреке усљед насилне реакције једног дијела миграната на обавјештење полиције да морају да се удаље са плаже.
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Власти су изградиле нови привремени смјештај унутар луке у енклави, капацитета за 1.700 људи.
Шпанске власти процјењују да се на овој малој територији и даље налази 10.000 миграната. Више од 72.000 људи прешло је крајем јула из Марока у енклаву током до сада рекордног налета на границу, иако је већина касније напустила Сеуту.
(Срна)
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