Влада Српске донијела одлуку: Исплата милион КМ за 35 општина

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске донијела је данас одлуку о исплати 1.000.000 КМ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама.
Средства ће бити расподијељена за 15 неразвијених општина и 20 изразито неразвијених, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
Одлуком је предвиђено да, као неразвијене општине, Братунац добије 29.500 КМ, Вишеград и Петрово по 28.750 КМ, Власеница 29.250 КМ, Доњи Жабар 27.750 КМ, Костајница 29.125 КМ, Љубиње и Невесиње по 29.000 КМ, Нови Град 28.500 КМ, Петровац 27.000 КМ, Рибник и Хан Пијесак по 28.625 КМ, Рогатица 28.125 КМ, Шамац 29.750 КМ и Шипово 28.250 КМ.
Од изразито неразвијених општина, Берковићи су добили 28.500 КМ, Вукосавље и Лопаре по 29.300 КМ, Источни Дрвар 25.875 КМ, Источни Мостар 28.300 КМ, Источни Стари Град 27.175 КМ, Језеро 29.100 КМ, Калиновик 27.375 КМ, Кнежево 28.800 КМ, Крупа на Уни 29.100 КМ, Купрес 27.875 КМ, Ново Горажде 28.425 КМ, Осмаци 29.550 КМ, Оштра Лука 29.100 КМ, Пелагићево и Сребреница по 28.675 КМ, Рудо 29.350 КМ, Трново 27.675 КМ, Чајниче 28.800 КМ и Шековићи 29.050 КМ.
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