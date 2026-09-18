Најпопуларније име за дјевојчице на свијету: Има моћно значење

Аутор:АТВ редакција
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Једно име за дјевојчице тренутно се издваја као најпопуларније име на планети. На десетинама језика изговара се готово истовјетно, а носи значење које родитељи бирају са разлогом.
У чак 20 земаља налази се међу три најчешћа имена за дјевојчице.
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Име које се лако изговара и значи мудрост:
Ријеч је о имену Софија. Изговор му је лак на многим језицима, а значење је мудрост. До тог закључка дошла је америчка стручњакиња за имена Лаура Ватенберг, која наводи да се међу земљама са највише Софија налазе Мексико, Италија, Русија и Америка.
– Запањујуће је да на толико различитих језика и у толико различитих култура једно име звучи исто. То сигурно говори нешто о начину на који се култура данас преноси – каже Ватенберг.
Тешко је заиста наћи име које је у исто време толико познато, једноставно за изговор и препознатљиво у различитим деловима света. Ни на другом језику Софија не звучи необично, па родитељима остаје лијеп избор без обзира на то гдје живе.
Дјевојчицама име Софија родитељи најчешће дају у Мексику, Русији и Аргентини, али и у Италији, Швајцарској, Естонији, Чилеу и Словачкој.
Списак се ту не зауставља, јер се у двадесетак држава ово име редовно пробија међу три најпопуларнија имена за дјевојчице.
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Занимљиво је то посебно када се узме у обзир колико се укуси разликују од земље до земље. Док се поједина имена брзо појаве, па исто тако брзо нестану са листа популарности, Софија годинама остаје при врху.
Софија на грчком значи „мудрост“, али разлог због ког је ово име толико омиљено није само његово лепо значење. Велика предност му је и то што се лако изговара у различитим земљама и готово свуда остаје исто.
То је посебно важно породицама које се селе, раде у иностранству или имају родбину у различитим деловима света. Дете не добија име које ће у једној земљи звучати потпуно другачије – Софија путује са њим и задржава исти облик гдје год да оде.
На популарност имена утицале су и познате жене које га носе. Софија Лорен и Софија Вергара учиниле су га још препознатљивијим широм света, па данас звучи познато и тамо гдје традиционално није било међу најчешћим именима.
Можда је и у томе још један део његове привлачности. Име Софија лијепо звучи када га родитељи изговоре над бебом, али једнако природно пристаје и девојчици, тинејџерки и одраслој жени. За један тренд није везано и не делује као име које ће брзо изаћи из моде.
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Родитељи често желе управо то, име које ће бити лијепо данас, али и за 20 или 30 година. Софија има ону једноставност која не тражи додатно објашњење, а значење „мудрост“ даје му посебну тежину.
Зато није чудо што се ово име тако дуго држи при врху листа широм света. Најпопуларније име није постало глобални фаворит само зато што лепо звучи, већ зато што лако прелази границе, културе и генерације.
Било да га изговорите у Београду, Риму, Москви или Њујорку, Софија остаје Софија, познато, нежно и лако памтљиво име које готово свуда звучи као да му је ту одувијек било мјесто.
(Крстарица)
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