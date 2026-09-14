Мајка сахранила сина јединца, па у 54. години родила кћерку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када је ембрион из којег је настала мала Георгија први пут замрзнут, свијет је изгледао потпуно другачије. Њена мајка Кристина Рапти-Целепи тада није могла ни да замисли да ће више од двије деценије касније управо тај ембрион постати дио нове породичне приче.
У Атини је 9. септембра 2026. године ова Гркиња са 54 године родила дјевојчицу која је настала из ембриона замрзнутог још 2004. године. Оплођена јајна ћелија била је замрзнута више од 22 године, а одлука да је искористи дошла је након једног од најтежих губитака које је породица доживјела.
Регион
Дјечак (8) доживио страшну трауму, гледао баку и дједа како умиру
Прича је почела 2004. године, када је Кристина покушала да остане трудна уз помоћ вантјелесне оплодње. Први покушај био је успјешан и добила је сина, потврдио је њен гинеколог Константинос Пантос.
Преостали ембриони тада су замрзнути, како би евентуално могли да буду искоришћени за неку будућу трудноћу.
Више од двије деценије остали су сачувани, све док породицу у октобру 2025. године није погодила трагедија.
Кристинин син преминуо је у саобраћајној несрећи са само 21 годином.
Након његовог губитка, мајка је одлучила да покуша да још једном прошири породицу и искористи један од ембриона који су били замрзнути још 2004. године.
Одлука је била додатно сложена због тога што је Кристина имала 54 године, односно налазила се на граници законски дозвољеног узраста за поступак вантјелесне оплодње у Грчкој.
Како је објаснила, жељела је да настави породичну причу и пронађе начин да након великог губитка направи нови почетак.
Хроника
Пијан изазвао удес у Лакташима па напао полицајце
Дјевојчица је рођена недавно, 9. септембра 2026. године, а добила је име Георгија. На рођењу је тежила 3,49 килограма.
Кристина је након порођаја говорила о снажним емоцијама које су пратиле цијелу трудноћу.
"Са нама су били и туга и радост. Али јутрос је све било заборављено када смо нашу малу држали у наручју", рекла је за један грчки телевизијски канал.
Њена трудноћа привукла је пажњу и због година мајке. Када Георгија буде славила 18. рођендан, Кристина ће већ бити у седамдесетим годинама.
И њен супруг се огласио након рођења ћерке, залажући се за промјену правила која у Грчкој одређују старосну границу за вантјелесну оплодњу. Сматра да и старије жене могу својој дјеци да пруже много љубави и стабилности.
Љекари који су учествовали у поступку у Атини оцијенили су да би случај могао да представља свјетски рекорд. Грчки медији навели су да раније нису забележили живорођено дете настало из ембриона који је толико дуго био замрзнут.
Клиника се у тој тврдњи позвала на сопствену анализу научне литературе, према којој су претходни познати случајеви укључивали ембрионе чуване око 18 година и три месеца у Јапану и 17 година у Израелу.
Свијет
Дјечак избо ножем ученицу у школском тоалету: Ево због чега неће бити осуђен
Међутим, тврдња о рекорду већ има важну ограду.
У Сједињеним Америчким Државама је 26. јула 2025. године рођен дјечак Тадијус Данијел Пирс, чији је ембрион настао још 1994. године. Према објављеним подацима, био је замрзнут чак 31 годину прије него што је искоришћен за трудноћу.
Због тога је часопис "MIT Technology Review" овај случај описао као рођење "најстарије бебе на свијету".
Прича о малој Георгији зато јесте изузетна, али није први познати случај да је ембрион деценијама провео замрзнут пре него што је довео до рођења детета. Оно што овом случају даје посебну емотивну тежину јесте чињеница да је одлука о трудноћи услиједила након трагичног губитка сина.
(Она.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Породица
23 ч1
Породица
1 седм0
Породица
2 седм1
Породица
2 седм0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
06
16
05
16
00
15
59
Тренутно на програму