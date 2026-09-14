Изненада преминуо Жељко Томашевић

Аутор:АТВ редакција
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Жељко Томашевић, тренер Грбља, изненада је преминуо у 49. години.
Овог љета је преузео Грбаљ, а водио је екипу из Радановића на пет мечева ове сезоне. Жељко Томашевић је 2008. са 29 година био најмлађи тренер у Црној Гори, када је са клупе предводио Искру из Даниловграда, у којој се задржао пет сезона.
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Потом је три сезоне радио на Цетињу, у Младости ДГ, Кому и Ибру. Међународно тренерско искуство стекао је радом у Кувајту, Саудијској Арабији и Катару.
"Његова тренерска прича била је готово нераскидиво везана за црногорски фудбал још од његових првих година након обнове независности. Томашевић је 2008, са само 29 година, постао најмлађи тренер у црногорском фудбалу када је преузео први тим Искре. У Даниловграду је провео пет година, након чега је радио на Цетињу, у Младости ДГ, Кому и Ибру. Пут га је потом одвео ван Црне Горе. Радио је у Кувајту и Саудијској Арабији, а четири године провео је у Катару као тренер Б тима Ал Ахлија, гдје је његов посао био прије свега развој и припрема играча за први тим. Сарађивао је са Небојшом Јововићем, португалским тренером Пепом и Игором Бишћаном. УЕФА Про лиценцу стекао је 2016. године, након што је у оквиру школовања обавио и двонедјељно стажирање у шведском Малмеу. Његов дипломски рад био је посвећен организацији, стручном раду првог тима и омладинског погона тог клуба", пише РТЦГ.
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Прошле године вратио се у Црну Гору након шест година проведених у иностранству. Тада је говорио да жели стечено знање да пренесе црногорском фудбалу. Такође, желио је да буде ближе ћерки Маши Томашевић, црногорској репрезентативки која је каријеру наставила у Интеру.
"Фудбал му је, уосталом, био много више од посла. Почео је са млађим категоријама, деценијама остао уз терен, радио са младим играчима, пролазио кроз различите нивое домаћег фудбала и одлазио у иностранство да би се на крају поново вратио кући. Овог љета је са Грбљем почео још једну фудбалску причу. Имао је план, екипу коју је тек градио и сезону која је практично тек почела. Нажалост, посљедњу утакмицу Жељко Томашевић одиграо је прерано", наводи РТЦГ.
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