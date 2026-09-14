И даље активан пожар у овом дијелу БиХ: Потребан ангажман ер трактора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пожар на планини Чврсници још је активан, гори шума, трава и ниско растиње, због чега је и даље потребан ангажман ер трактора, објавила је Федерална управа цивилне заштите.
На гашењу пожара, који је јуче локализован на подручју општине Јабланица, били су ангажовани припадници Професионалне ватрогасне јединице и Добровољног ватрогасног друштва Јабланица, док је "ер трактор" извршио шест прелета.
Хроника
Чека се судска одлука по оптужници против возача трамваја: У несрећи погинуо студент
Ватрогасци су обишли пожариште током вечери, те је утврђено да актвино гори клека, тако да је и даље потребан ангажман "ер трактора".
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч0
БиХ
8 ч0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
06
16
05
16
00
15
59
Тренутно на програму