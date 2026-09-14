И даље активан пожар у овом дијелу БиХ: Потребан ангажман ер трактора

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Пожар на планини Чврсници још је активан, гори шума, трава и ниско растиње, због чега је и даље потребан ангажман ер трактора, објавила је Федерална управа цивилне заштите.

На гашењу пожара, који је јуче локализован на подручју општине Јабланица, били су ангажовани припадници Професионалне ватрогасне јединице и Добровољног ватрогасног друштва Јабланица, док је "ер трактор" извршио шест прелета. Хроника Чека се судска одлука по оптужници против возача трамваја: У несрећи погинуо студент Ватрогасци су обишли пожариште током вечери, те је утврђено да актвино гори клека, тако да је и даље потребан ангажман "ер трактора". (Срна)

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