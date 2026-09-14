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Због посљедица пожара обустављен жељезнички путнички саобраћај

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14.09.2026 11:13

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пруга илустрација
Фото: АТВ

Жељезнице ФБиХ су саопштиле да је због посљедица пожара привремено обустављен путнички жељезнички саобраћај на релацији Сарајево – Чапљина – Сарајево.

Стручне екипе и надлежне службе ЖФБиХ налазе се на терену и тренутно прегледају шире подручје пруге захваћено пожаром, као и стање жељезничке инфраструктуре, електроенергетских и сигнално-сигурносних система.

Посебно се провјерава да ли је пожар утицао на пругу, контактну мрежу и електроенергетска постројења, као и постоји ли опасност од пада дрвећа или стубова захваћених пожаром на пругу.

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Путнички саобраћај биће поново успостављен чим стручне службе заврше прегледе и потврде да су испуњени сви потребни сигурносни и технички услови за његово сигурно одвијање.

"Жељезнице ФБиХ свјесне су колико ова обустава отежава путовање и какве проблеме представља за путнике те им захваљују на разумијевању и стрпљењу. Чим се стекну услови, учинићемо све да се путнички саобраћај поново успостави у најкраћем могућем року. Поводом непровјерених и нетачних навода који су се појавили на појединим порталима, истичемо да ће Жељезнице ФБиХ благовремено информисати јавност о новим информацијама. Напомињемо да нам је приоритет сигурност путника", наводи се у саопштењу Жељезница ФБиХ.

(Кликс)

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Тагови :

жељезница

ФБиХ

Возови

обустављен саобраћај

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