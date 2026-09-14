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Дјечак избо ножем ученицу у школском тоалету: Ево због чега неће бити осуђен

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14.09.2026 11:47

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Учионица
Фото: Pexels

Малезијски тинејџер оптужен за убиство 16-годишње ученице Јап Шинг Ксуен, коју је као 14-годишњак насмрт избо ножем у тоалету њихове средње школе на периферији Куала Лумпура, ослобођен је оптужбе након што је судија утврдио да у вријеме злочина није био урачунљив, али је наложио његово задржавање и лијечење у психијатријској болници.

Шизофренија и делузије од девете године

Одбрана током суђења није оспоравала да је дјечак, чији идентитет према малезијском закону не може бити објављен јер је малољетан, убио дјевојчицу, већ је тврдила да годинама има озбиљне проблеме са менталним здрављем, док је психијатар као стручни свједок навео да болује од шизофреније и да менталне потешкоће и делузије има од девете године, а његово стање додатно се погоршало током пандемије и након повратка у школу.

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Суд је одлучио да тинејџер остане у психијатријској установи све док стручњаци не процијене да је способан за повратак у друштво, вјероватно уз годишње процјене његовог стања, док је један од адвоката одбране након пресуде рекао да је дјечак дјеловао “емоционално неутрално”, али да разумије шта се догађа и да је ријеч о веома озбиљној ствари.

Случај покренуо расправу о друштвеним мрежама

Убиство је дубоко потресло Малезију и подстакло националну расправу о утицају друштвених мрежа на дјецу, посебно након што је на интернету процурила порука пронађена код дјечака послије хапшења, а полиција је раније сумњала да су друштвене мреже могле утицати на њега, због чега су поједини случај упоређивали са Нетфликсовом серијом “Адолесценце”, која се бави убиством ученице и онлајн радикализацијом младих преноси ббц.

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Премијер Анвар Ибрахим прошле године је, говорећи о овом и другим случајевима насиља у школама, изјавио да “готово сви ови проблеми произлазе из кориштења мобилних телефона и друштвених мрежа” и најавио строже мјере, након чега је Малезија увела нова правила за заштиту дјеце од штетних садржаја, укључујући забрану отварања налога на великим друштвеним мрежама за млађе од 16 година која је на снази од јуна.

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Тагови :

Малезија

Убиство

Школа

ученици

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