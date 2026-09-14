За живот на овом острву држава нуди 5.000 евра, а за свако дијете још по 1.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Живот на малом грчком острву, море на неколико минута од куће и још неколико хиљада евра годишње од државе - звучи готово као један од огласа који обећавају новац људима спремним да започну нови живот далеко од великих градова.
Овога пута, међутим, иза понуде стоји грчка држава.
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Грчки премијер Киријакос Мицотакис најавио је посебан пакет мјера којим Атина жели да задржи постојеће и привуче нове сталне становнике на Кастелоризо, мало острво на крајњем југоистоку земље, тик уз турску обалу, како преноси турски Глас државе.
Најатрактивнији дио програма је веома конкретан - 5.000 евра годишње по домаћинству. И то није све.
За свако малољетно дијете износ се повећава за додатних 1.000 евра годишње. Тако би, на примјер, породица са двоје малољетне дјеце могла да рачуна на 7.000 евра годишње подршке. Новац ће бити ослобођен пореза и не може бити предмет заплене.
Програм ипак није замишљен за оне који би на острву провели неколико љетних мјесеци и потом узели новац.
Основни услов за остваривање права на помоћ јесте најмање једна пуна година боравка на Кастелоризу.
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За људе који већ стално живе на острву прве исплате планиране су почетком 2027. године, док би они који се тек доселе на помоћ могли да рачунају од 2028. године. Подршка би потом требало да се исплаћује сваке наредне године.
Детаљније услове програма тек треба да објави грчко Министарство националне економије.
Грчка има још један проблем - како на удаљеном острву обезбиједити довољно љекара, наставника, полицајаца и других запослених у јавним службама.
Због тога је најављена и посебна трајна стимулација од 5.000 евра годишње за запослене у јавним службама, припаднике безбједносних служби и војске који раде на Кастелоризу.
За дио јавних службеника држава планира и обезбјеђивање квалитетног смјештаја. Већ се граде и обнављају куће намијењене здравственим радницима, наставницима и другим запосленима који дођу на острво.
Кастелоризо је једно од најмањих насељених грчких острва и налази се на самом источном рубу земље, веома близу турске обале.
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Управо његова удаљеност од остатка Грчке чини свакодневни живот знатно другачијим од одмора на популарним острвима попут Крита, Родоса или Крфа.
Због тога држава паралелно са финансијским подстицајима улаже у инфраструктуру.
Планирано је укупно 37 пројеката вриједних око 27 милиона евра, међу којима су радови на луци, водоводној и канализационој мрежи, управљању отпадом, обновљивим изворима енергије и другим системима неопходним за свакодневни живот.
Предвиђено је и додатно субвенционисано трајектно повезивање острва.
Циљ читавог пакета зато није само да Кастелоризо буде мјесто на које туристи долазе током љета, већ да на њему током цијеле године постоји одржива локална заједница.
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А за породицу која је спремна да велики град замијени животом на једном од најудаљенијих грчких острва, држава је сада ставила и врло конкретну цијену на ту одлуку - најмање 5.000 евра годишње.
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