Бањалуку украсиле тробојке - ФОТО

Аутор:АТВ редакција
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Највећи град Републике Српске Бањалука украшен је заставама Србије и Републике Српске, поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије.
Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова.
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