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Бањалуку украсиле тробојке - ФОТО

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14.09.2026 10:42

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Тробојке украсиле Бањалуку
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Највећи град Републике Српске Бањалука украшен је заставама Србије и Републике Српске, поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије.

Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова.

Заставе

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Тагови :

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

застава

Бањалука

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