Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

Аутор:Стеван Лулић
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Пјешак Р.К. из Градишке тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи у овом граду, саопштено је из тамошње Полицијске управе.
Несрећа се догодила у петак ујутру у 10.40 сати када је на пјешака налетио аутомобил опел којим је управљао Д.С, такође из Градишке.
Република Српска
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Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Против возача аутомобила Тужилаштву ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Угрожавање јавног саобраћаја".
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