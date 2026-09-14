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Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

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14.09.2026 11:21

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Пјешак Р.К. из Градишке тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи у овом граду, саопштено је из тамошње Полицијске управе.

Несрећа се догодила у петак ујутру у 10.40 сати када је на пјешака налетио аутомобил опел којим је управљао Д.С, такође из Градишке.

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Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Против возача аутомобила Тужилаштву ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Угрожавање јавног саобраћаја".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Градишка

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