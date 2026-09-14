Након топлих дана стижу киша, пљускови и осјетно захлађење

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској наредних дана очекује се промјенљиво вријеме, а осјетно свјежије са кишом и пљусковима биће у петак, 18. септембра, подаци су Хидромртеоролошког завода Републике Српске.
утра се очекује промјенљиво до претежно облачно, а понегдје ће током дана бити пролазне кише и краткотрајног пљуска.
Послије подне доћи ће до смањења облачности уз сунчане периоде, те ће увече бити претежно ведро и свјеже.
Дневна температура ваздуха биће од 21 на истоку до 26 степени на западу, на југу до 30, а у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.
Хладније јутро очекује се у сриједу, 16. септембра, али ће бити ведро. Око ријека и по котлинама биће пролазне магле.
Током дана биће претежно сунчано и пријатно топло.
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Дневна температура ваздуха биће од 26 до 31, у вишим предјелима од 22 степена Целзијусова.
У четвртак, 17. септембра, у првом дијелу дана биће претежно ведро, на западу облачније, док ће средином дана доћи до постепеног наоблачења од југозапада, уз сунчане периоде и топло вријеме.
Дневна температура ваздуха биће од 27 до 32, у вишим предјелима од 23 степена Целзијусова.
Осјетно свјежије и нестабилно вријеме са пљусковима и грмљавином очекује се у петак, 18. септембра.
Дневна температура ваздуха биће од 21 до 27, у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.
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