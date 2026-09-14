Полиција вам је уписала тајанствена слова у пасош? Ево шта значе

Аутор:АТВ редакција
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Враћање са границе Европске уније ноћна је мора сваког путника, а у томе нису поштеђени ни држављани Србије.
Посљедњи примјери грађана који су враћени са њемачке и румунске границе отворили су питање – шта заправо значе тајанствене ознаке које гранични полицајци у таквим ситуацијама уписују у пасош?
Када гранични полицајац донесе одлуку о одбијању уласка на територију Шенгена, процедура је јасна: печат у пасошу се прецртава, а поред њега се дописује једно од слова енглеске абецеде – од "А" до "И". Ова правила важе једнако на копненим прелазима, аеродромима и у морским лукама.
Ево шта свако слово у пасошу тачно означава:
Ознака "А" – Неважећи путни документ: Путник нема важећи пасош (истиче, истекао је, оштећен је или није понијет са собом).
Ознака "Б" – Фалсификован документ: Утврђено је да је пасош кривотворен, туђ или да су у њему мијењани подаци, што повлачи и озбиљне правне консеквенце.
Ознака "Ц" – Недостатак визе или дозволе боравка: Односи се на ситуације када је за одређену сврху (посао, студирање, дужи боравак) потребна виза коју путник нема.
Ознака "Д" – Фалсификована виза: За разлику од слова "Б", овде је утврђено да је сама виза преправљана, фалсификована или неаутентична.
Ознака "Е" – Недоказана сврха и услови посјете: Чест разлог враћања за туристе. Значи да путник није приложио резервацију смјештаја, повратну карту, позивно писмо или доказ о разлогу путовања.
Ознака "Ф" – Прекорачење дозвољеног боравка: Прекршено је шенгенско правило "90/180", односно искоришћено је свих 90 дана боравка у претходних 180 дана.
Ознака "Г" – Недовољно финансијских средстава: Процјена полиције да путник нема довољно новца (у готовини или на картицама) за планирани боравак и повратак кући.
Ознака "Х" – Активна забрана уласка: Путник већ има важећу забрану уласка у шенгенски простор или у национално подручје конкретне државе.
Ознака "И" – Пријетња по јавни поредак и безбједност: Једна од најтежих процената, која означава да особа представља ризик по јавни поредак, здравље или сигурност држава чланица ЕУ.
Одбијање уласка често прате и временске забране које обично трају од једне до три године. У најблажим случајевима прекорачења боравка казна износи годину дана, за дужа прекорачења две године, док се за угрожавање јавног реда и националне сигурности изричу забране од 10 па све до 20 година.
Сви поступци за брисање или укидање изречене забране воде се покретањем правног процеса пред надлежним органима државе чланице ЕУ која је забрану и одредила, преноси Блиц.
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