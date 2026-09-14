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Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје

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14.09.2026 10:14

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Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје

Хидроелектране на Дрини објавило је извјештај о производњи електричне енергије у мјесецу августу за Хидроелектрану "Вишеград".

Како се наводи, ХЕ "Вишеград" је за мјесец август 2026. године произвела 33.348.000 киловат-сати електричне енергије.

Остварен је приход од 2.523.692 КМ од чега је по основу продаје енергије МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње 2.437.470 КМ а по основу пружених услуга 86.222КМ.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Струја

електрична енергија

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