Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектране на Дрини објавило је извјештај о производњи електричне енергије у мјесецу августу за Хидроелектрану "Вишеград".
Како се наводи, ХЕ "Вишеград" је за мјесец август 2026. године произвела 33.348.000 киловат-сати електричне енергије.
Остварен је приход од 2.523.692 КМ од чега је по основу продаје енергије МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње 2.437.470 КМ а по основу пружених услуга 86.222КМ.
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