Салмонела откривена у домаћим јајима

Аутор:АТВ редакција
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Због утврђене бактерије Салмонела ентеритидис на фарми, Републички инспекторат у понедјељак је повукао конзумна јаја А класе која на тржиште ставља „Производно-трговинска радња Дами, вл. Дамјан Дујменовић и ОПГ Жељко Мијић”.
Републички инспекторат обавјештава потрошаче да произвођач конзумних јаја А класе Производно-трговинска радња Дами, вл. Дамјан Дујменовић и ОПГ Жељко Мијић, због утврђене бактерије Салмонела ентеритидис на фарми регистрационог броја 3ХР0034, центар за паковање ХР 2799 ЕУ, из превентивних разлога повлачи конзумна јаја свих ЛОТ-ова са задњим роком трајања (најбоље употријебити до) 8. 10. 2026. године, наводе у саопштењу.
Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране те утврђивању поступака у областима безбједности хране, преноси Дневник.хр.
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