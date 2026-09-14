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Салмонела откривена у домаћим јајима

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14.09.2026 08:49

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Салмонела откривена у домаћим јајима
Фото: Pixabay

Због утврђене бактерије Салмонела ентеритидис на фарми, Републички инспекторат у понедјељак је повукао конзумна јаја А класе која на тржиште ставља „Производно-трговинска радња Дами, вл. Дамјан Дујменовић и ОПГ Жељко Мијић”.

Републички инспекторат обавјештава потрошаче да произвођач конзумних јаја А класе Производно-трговинска радња Дами, вл. Дамјан Дујменовић и ОПГ Жељко Мијић, због утврђене бактерије Салмонела ентеритидис на фарми регистрационог броја 3ХР0034, центар за паковање ХР 2799 ЕУ, из превентивних разлога повлачи конзумна јаја свих ЛОТ-ова са задњим роком трајања (најбоље употријебити до) 8. 10. 2026. године, наводе у саопштењу.

Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране те утврђивању поступака у областима безбједности хране, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

јаја

салмонела

Храна

Безбједност хране

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