Наредне седмице договор о првим инвестицијама Израела у Српску

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић рекла је да делегације Републике Српске идуће седмице поново иде у Израел, гдје ће договорити начине сарадње и прве видљиве инвестиције Израела у Републици Српској.
Тришић Бабић је подсјетила да је недавно са предсједник Милорадом Додиком, на позив Управног одбора Фондације покојног Шимона Переса, присуствовала комеморативном скупу поводом десет година од његове смрти и да је то био прави повод због којег су отишли у Израел.
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"Међутим, била нам је велика част и задовољство што смо добили и позив америчког амбасадора да присуствујемо великом пријему и обиљежавању 250 година независности САД у Амбасади САД у Јерусалиму", навела је она за "Српскаинфо".
Нагласила је да амбасадор Мајк Хакеби није обичан амбасадор, те да је то човјек који је дуго актуелан у политичком животу САД.
"Он је први именовани амбасадор предсједника (САД Доналда) Трампа у једној држави и неко ко је, практично, 24 сата у вези с Бијелом кућом и Вашингтоном, јер су САД један од стратешких партнера Израела. Дакле, то није био обичан позив.
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Мени је била част и задовољство што је неко препознао да сам у том тренутку особа која долази из Републике Српске, да смо ту и да нас позову. Тај дипломатски пријем не могу назвати обичним. Ово је било нешто потпуно другачије, много помпезније и на много већем простору", навела је Тришић Бабић.
Нагласила је да Израел јесте посебан партнер Републике Српске, али он не лобира за Републику Српску у САД.
"Не тражимо од Израела да говори својим гласом о Републици Српској. Од њих добијамо оно што нам заиста треба – они нам отворе врата, а ми сами заступамо ставове Републике Српске. Дакле, то је била прилика и част. Није уобичајено да се неко, када се нађе на територији друге државе, позове на амерички пријем на таквом нивоу", рекла је Тришић Бабић.
Она је нагласила да Република Српска и Израел немају односе од јуче и нису ти односи сада интензивирани због тога што, како неки зли језици воле да коментаришу, Република Српска покушава да се приближи Израелу како би отворио врата у САД.
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"То није тачно. Ко год прати односе између Републике Српске и Израела зна да смо ми још прије 20 година отворили једно од првих представништава, на која смо имали право по Дејтонском споразуму, управо у Јерусалиму. Наши контакти, везе и пријатељство с Израелом веома се пажљиво граде већ неких 20 година", рекла је она.
Нагласила је да цијела садашња администрација у Израелу препознаје континуитет који Република Српска има према њима и начин на који су се градиле те везе, преноси "Срна".
"Један од значајних догађаја је и недавно отварање Привредне коморе Израела у Бањалуци. То се десило након јануарског сусрета у Израелу с премијером Бењамином Нетанјахуом, гдје је он дао налог својој администрацији да се у Бањалуци отвори Привредна комора Израела. Било је разговора и о отварању неке врсте генералног конзулата, али Израел нема амбасаду у БиХ. Израел нас, за сада, покрива из Тиране", навела је она.
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Подсјетивши да је потписала меморандум са предсједником Привредне коморе Израела, појаснила је да је тај меморандум широка платформа за валоризовање свих односа које су до сада имали Српска и Израел, тако да они сада добију и економску компоненту.
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