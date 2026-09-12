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Пелет све скупљи: Цијена незамисливо нарасла

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12.09.2026 09:19

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Пелет све скупљи: Цијена незамисливо нарасла
Фото: АТВ

Са падом температуре расте и интересовање за огријев. Пред почетак сезоне гријања цијене пелета поново расту. Тoна у малопродаји достиже готово 900 КМ.

Међу траженијим енергентима је пелет. Цијена у малопродаји на појединим мјестима тренутно прелази 800 КМ.

Мухамед Хелаћ, из компаније "Дрвосјеча" каже да цијене расту.

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"Најнижа цијена ове године је била од марта до маја. Тада се једна тона пелета могла купити за 550 КМ, док сада је цијена већ прешла 800 КМ, то је нека тржишна цијена од 800–850 КМ по тони", каже он.

Велика потражња, несташица сировине и пад производње главни су разлози притиска на тржиште. Цијене се, међутим, значајно разликују. Према посљедњим подацима Федералног министарства трговине из прошлог мјесеца, тона пелета је од 500 до 895 КМ.

Куповина директно од произвођача је повољнија и креће се до 700 КМ, али поједини су престали примати наруџбе јер не могу произвести довољне количине за потребе купаца.

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Из Асоцијације сертификованих произвођача пелета подсјећају да су апеловали на купце да се на вријеме снабдију енергентом. Наводе и да поједини трговци користе повећану потражњу и знатно подижу малопродајне цијене.

"Сигурно неко ко је купио љетос или у прољеће веће количине пелета сад жели да заради максимално, али ми ћемо имати један састанак произвођача, надам се идуће седмице, кад ћемо покушати реаговати на такве појаве. И прије је било неких приједлога да трговци који огласе превелике цијене да неће бити у могућности више да набављају пелет", каже Горан Ивановић из Асоцијације сертификованих произвођача пелета БиХ, пише БХРТ.

Да ли има основа за интервенцију надлежних, као што је то био случај прошле године, зависи од тога шта је узрок раста цијена, већи улазни трошкови или неоправдано повећање трговачких маржи, кажу у Удружењу потрошача Футура.

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"Донедавно је била ограничена цијена пелета, међутим та ограничења више не постоје. Оно што је кључно за нас је да знамо те информације, јесу ли то стварне цијене или нису, а то бисмо требали добити од надлежних министарстава. Ако јесу, потребна је реакција Владе и институција", каже Марин Баго из Удружења потрошача "Футура".

Процјене су да се око 80% потрошача већ снабдјело пелетом. За оне који још нису, почетак сезоне донијеће и знатно скупљу рачуницу.

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пелет

цијена пелета

Цијене пелета

поскупљење

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